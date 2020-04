Ballando 2020, Costantino Della Gherardesca dolore gamba: “Preoccupati”

Costantino Della Gherardesca, dolore alla gamba: difficoltà a Ballando con le stelle

Nella diretta di Pronto Detto Fatto di oggi, Costantino Della Gherardesca non ha parlato solo di Pechino Express (un programma che ormai sente suo), ma anche di Ballando con le stelle: ha deciso di mettersi alla prova per Milly Carlucci, che lo ha voluto fortemente nel cast. Il conduttore, però, è piuttosto preoccupato per la sua gamba, visto che accusa un certo dolore per via di alcuni traumi subiti in passato e un’operazione chirurgica che ha fatto poco prima di partire per l’ultimo viaggio di Pechino.

Costantino Della Gherardesca su Ballando: “Gamba zoppicante, sono preoccupati”

Dopo aver detto qualcosa sulla nona stagione di Pechino Express, oggi, a Bianca Guaccero, ha rivelato che zoppica, anche se in Tv non lo dà a vedere. Questo potrebbe dargli qualche difficoltà durante la preparazione a Ballando 2020? Le sue parole: “La mia gamba una volta era finita sotto a una frana di rocce, un’altra volta sono caduto in una piscina… vuota! Ho una gamba zoppicante. Dovrò fare molto più allenamento. Sono molto preoccupati. Durante la prova degli elefanti mi sono fatto più male”.

Pronto Detto Fatto, ospite Costantino Della Gherardesca

Mentre ci si chiede quando andrà in onda Ballando con le stelle, Costantino ha spiegato che ha avuto un po’ di “traumi” nell’ultimo periodo, che lo dovrebbero spingere a impegnarsi il doppio rispetto agli altri ballerini Vip: “Ho avuto un’ernia inquinale prima della prova dell’elefante”. E, infine, ha spiegato chi è stato il suo concorrente preferito di Pechino Express: “Adoro Enzo Miccio. Ho detto alle Collegiali che hanno conquistato il traguardo, ma Miccio ha conquistato il mio cuore!”.