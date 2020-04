Pechino Express 9 ci sarà? Prime anticipazioni di Costantino

Pechino Express nuova edizione, la nona stagione ci sarà? Le prime anticipazioni

Pechino Express 9 ci sarà? Si è appena conclusa l’ottava edizione e dopo la puntata Costantino Della Gherardesca ha fatto una diretta sul profilo Instagram del programma. Questa ottava edizione è stata forse tra le più seguite e amate di sempre, merito del cast ma non solo. Le prove hanno appassionato, i concorrenti hanno fatto divertire il pubblico e alcune coppie hanno riscosso davvero tanto successo in termine di affetto. Tra le coppie più amate di sempre rimarranno i Wedding Planner, ma pure di Gladiatori si sono fatti voler bene. E poi le vincitrici, le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno carburato più lentamente rispetto ad altre coppie ma alla fine hanno compreso che si trattava di una gara e hanno dato il meglio di loro.

Costantino Della Gherardesca parla di Pechino Express 9: “Al momento non sappiamo”

Pechino Express lascerà un grande vuoto quest’anno non solo perché è stata una bellissima edizione con un finale a sorpresa, ma anche perché mancherà una serata di spensieratezza e risate in questo periodo di emergenza sanitaria. Ma terminata un’edizione è già tempo di pensare alla prossima. A parlare è stato Costantino nella diretta su Instagram a cui abbiamo già accennato. Il conduttore ha commentato la finale dell’ottava edizione e ha parlato di un futuro incerto, di fatto. Sulla prossima edizione infatti ha detto: “Pechino Express è un programma che ha sempre vissuto grazie al suo pubblico fedele. Io vi ringrazio tantissimo. Se non fosse per voi non andrebbe in onda. Chissà cosa succederà in futuro. Per il momento non sappiamo nulla, perché ovviamente prima di fare i sopralluoghi per Pechino Express deve finire questa emergenza sanitaria”. Come era facile immaginare, infatti, il Coronavirus influirà anche sulla nona edizione di Pechino Express. Il programma viene registrato di solito a cavallo dell’estate, tra giugno e settembre, ma al momento la produzione ha le mani legate.

Pechino Express 9 ci sarà? Il Coronavirus ritarda la nuova edizione

Non è possibile fare sopralluoghi per scegliere le città e il nuovo viaggio, e chissà anche con i casting non è semplicissimo. Per ora la macchina di Pechino Express pare sia ferma, ma attendiamo novità già nelle prossime ore. Dopo un grande successo come quello dell’ottava edizione è difficile pensare che il programma si fermi qua. Pechino Express 9 insomma dovrebbe esserci quasi per certo, al massimo ciò che potrebbe verificarsi è un ritardo nelle registrazioni e nella messa in onda.