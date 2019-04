Mila Suarez rifatta: tutti i ritocchini della modella marocchina

Grande Fratello, Mila Suarez rifatta: il cambiamento da The Lady al 2019

Avevate dubbi sui ritocchini di Mila Suarez? Lei stessa ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per sentirsi più bella. Anche Alex Belli ha confermato tutto, spiegando che, in passato, ha rifatto il seno. Nel corso degli anni Mila è cambiata tantissimo: dal suo provino a The Lady di Lory Del Santo al Grande Fratello 2019, il viso si è trasformato notevolmente. Prima dei ritocchini non era affatto brutta, ma era completamente diversa da com’è adesso. Roger Garth, a Pomeriggio 5, ha voluto sottolineare la profonda metamorfosi di Mila del Gf 16, che comunque non ha mai fatto mistero di essersi rivolta a un chirurgo.

Mila Suarez un’altra persona a The Lady, la reazione di Roger Garth

Dopo aver visto il video del provino di Mila per The Lady, Roger Garth è rimasto senza parole: “Posso ringraziare Alex Belli? L’ha aiutata a rifarsi naso e seno! Quella persona del video non la riconosco!”. Oltre al seno e ai denti – che ha ammesso di aver rifatto -, Mila Suarez avrebbe modificato anche altri parti del corpo: labbra e zigomi sono più gonfi rispetto al passato e ha un naso più grazioso. La modella marocchina fa parta del gruppo di “rifatti” di quest’ultima edizione del Grande Fratello.

Barbara d’Urso incredula per il provino di Mila a The Lady

Barbara d’Urso ha visto incredula il provino di Mila Suarez: “Sono scioccata! Io faccio una protesta. Io pretendo il provino con l’audio perché così non mi ha dato molta soddisfazione”. Lory Del Santo ha invece spiegato come ha conosciuto Mila Suarez: “Io faccio una ricerca di facce interessanti, una ricerca di possibili attori in qualità di regista, sceneggiatrice e di tutto! Anche lei è passata sotto le mie ‘visioni’. Lei ha fatto il provino per fare la protagonista di The Lady”.

Mila, però, è stata scartata: non è stata la protagonista di The Lady. Adesso ha avuto la sua rivincita partecipando al Gf, dove ha avuto modo di chiarirsi con Alex Belli. Cos’altro succederà? Si è parlato molto anche della possibile squalifica di Valentina Vignali per le parole usate contro Lemme…