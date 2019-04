Valentina Vignali squalificata al Gf? Brutte parole, parla Barbara d’Urso

Valentina Vignali eliminata al Gf 16? Una reazione esagerata

Cosa succederà a Valentina Vignali al Grande Fratello? Qualcuno ha chiesto la sua immediata eliminazione per la reazione che ha avuto alle parole di Alberico Lemme, qualcun altro invece crede che debba rimanere, anche perché, durante la diretta, si è scusata. Sa bene di esser stata esagerata. A Pomeriggio 5 è stato ovviamente affrontato questo argomento e la maggior parte degli opinionisti ha biasimato l’atteggiamento che ha avuto la cestista. Avrebbe superato il limite. Anche Barbara d’Urso ha voluto dire la sua, spiegando – per giunta – la decisione che è stata presa dalla produzione del Gf 16.

Grande Fratello news, Raffaello Tonon contro Lemme e la Vignali

Raffaello Tonon – protagonista del Grande Fratello Vip 2 – ha criticato la reazione avuta dalla ragazza: “La Vignali gli ha detto ‘Ti sputo in faccia, ma non lo faccio perché c’è la gente che ci guarda’ e poi anche ‘Ti aspetto fuori’. Se fosse stato un ragazzo a farlo, l’avremmo solo sgridato? Bisogna che ci sia sempre del rispetto fra una persona e un’altra”. Ma ha detto qualcosa anche su Lemme: “Una cosa che non trova spiegazione. Ti voglio ringraziare per aver inserito nell’arena un personaggio come Lemme così tutti possono capire che è poco furbo e poco dotato. Un provocatore che non riesce a farlo davvero”. Barbara d’Urso, dopo aver bacchettato in diretta la Vignali, ha aggiunto altro.

La Vignali esce dalla Casa del Gf? Parla Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

“Lei si è scusata. Io non sono d’accordo e non ho vista la violenza di cui parli tu”: questa è stata la spiegazione della d’Urso a Pomeriggio 5. Valentina Vignali non verrà squalificata. Si è parlato anche del tradimento, durante l’ultima diretta del Gf, ed è stato concesso molto spazio al chiarimento tra Alex Belli e Mila. A proposito di quest’ultima: sapete che ha fatto il provino per The Lady?