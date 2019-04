Concorrenti rifatti Grande Fratello 2019: nomi e interventi chirurgici

Gf 16, nomi concorrenti rifatti: chi ha ricorso alla chirurgia estetica? Sia donne che uomini

Chi sono i concorrenti rifatti del Grande Fratello 2019? Non sono pochi i ragazzi che hanno ricorso alla chirurgia estetica per correggere quelli che, secondo loro, erano difetti. C’è chi è andato più spesso dal chirurgo, chi meno; chi è stato sottoposto a interventi in sala operatoria (che non sono proprio una passeggiata) e chi invece si è recato dal dentista per rifarsi i denti. Ormai si può cambiare davvero tutto del proprio corpo e, qualche volta, basta veramente poco per migliorare notevolmente il proprio aspetto. Altre volte, invece, gli interventi possono essere distruttivi. Soprattutto quando si abusa della chirurgia.

Concorrenti rifatti Grande Fratello: Mila ammette di essersi rifatta, anche Michael Terlizzi ha cambiato qualcosa

Una delle prime ad aver confessato di essersi affidata al bisturi di un chirurgo esperto è stata Mila, l’ex fidanzata di Alex Belli (che ora ha raccontato altri retroscena sulla storia con l’attore e la verità sul figlio): la ragazza ha ammesso di essersi rifatta il seno durante la prima puntata del Grande Fratello 2019; avrebbe poi adoperato delle faccette per rendere perfettamente allineati e bianchissimi i propri denti. Anche Michael Terlizzi avrebbe fatto qualche cambiamento significativo ai suoi denti: ha chiuso degli spazi fra un dente e l’altro. Ma non sta facendo parlare solo di questo: Roger Garth potrebbe raccontarci tutta la verità su di lui; potrebbe dirci se è gay come ha insinuato Cristian.

Cristian Imparato è rifatto? Il mistero sull’ex cantante di Io Canto

A proposito di Cristian Imparato: molti pensano che si sia rifatto le labbra e abbia modificato qualcosina del viso, ma lui ha sempre negato tutto. Ha spiegato che è migliorato solo grazie alla palestra e alla cura del viso. Potrebbe aver ricorso alla chirurgica estetica Audrey che, per raggiungere il solito ideale di bellezza, avrebbe rifatto labbra, seno e zigomi. Recentemente la ragazza ci ha parlato di una malattia che l’ha fatta soffrire molto. Valentina Vignali ha invece rifatto il seno. Ci sono altri concorrenti del Gf rifatti? Lo scopriremo molto presto!