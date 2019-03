Miguel dopo Amici non si arrende, il ballerino emoziona ancora: le prime parole

Amici 18, Miguel eliminato: le prime parole del ballerino dopo la puntata

L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 18 è andata in onda e Miguel Chavez non ce l’ha fatta ad accedere al Serale. Possiamo però affermare che sia stato lui il vero protagonista di questa puntata: le lacrime dei presenti in studio ne sono la prova. I professionisti si sono riversati in studio per complimentarsi con Miguel, alcuni erano commossi. Anche tra i professori non sono mancate le lacrime, in particolar modo Timor Steffens non è riuscito a trattenersi. Il ballerino ha anche vinto una importante borsa di studio, ma cosa farà Miguel dopo Amici? Sono giunte le prime parole: “Posso dire solo una cosa, ossia: sono felice. Ho davvero vissuto bellissimi momenti all’interno di questa scuola”, così ha iniziato il suo messaggio su Instagram.

Miguel dopo Amici, il messaggio: “Spero che il mio percorso sia di ispirazione”

Nel lungo post, Miguel ha scritto anche questo: “Ci tenevo a dire che spero che il mio percorso sia di ispirazione per tante persone che hanno un sogno nel cassetto”. Il ballerino, che non smette di emozionare dopo la puntata, ha aggiunto che bisogna credere in sé stessi, che non bisogna avere paura di fallire. Ha scritto una serie di incoraggiamenti e di consigli per chi ha un sogno da realizzare. Avere un sogno è importante perché spinge le persone a lottare, secondo Miguel. E poi è passato a parlare della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi: “Io sono davvero fortunato ad aver avuto una passione per la danza perché mi ha aiutato molto ad essere la persona che sono, oltre la mi famiglia e la mia speranza. Vivo fiero di me. E io ci tengo che tutti ma proprio tutti siate felici. Non vergognatevi mai di quello che siete perché io lo sto imparando a fare ed é bellissimo, siate voi stessi”.

Amici, i ringraziamenti di Miguel dopo l’eliminazione

L’affetto del pubblico si sta facendo sentire, Miguel di Amici ha davvero conquistato tutti anche con i suoi gesti fuori dalla scuola. È di sicuro un affetto reciproco: “Ci tengo a ringraziare in primis tutti voi perché avete creduto durante il mio percorso e lo state facendo ancora ora. Ringrazio Timor per essere stato una persona d’ispirazione e che inoltre mi ha voluto aiutare a crescere artisticamente! Ringrazio tutti i professori, ringrazio tutti gli assistenti e i ballerini professionisti per avermi seguito e aiutato. E ringrazio te Maria per la grandissima opportunità”. I ringraziamenti erano doverosi, ma è stato lui il primo a essere ringraziato in puntata, per tutto.

Miguel e la promessa ai fan: “Non mi arrenderò”

“Non mi arrenderò qua”, sono queste le parole che più di tante altre i fan speravano di leggere. Il messaggio di Miguel si conclude con una promessa, a sé stesso: “Ho promesso a me stesso che da adesso in poi lavorerò moltissimo per diventare più forte”. Migliaia di “mi piace” e migliaia di commenti stanno arrivando sotto al post in questione. Rivedremo Miguel ad Amici 19?