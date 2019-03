Amici 19 concorrenti, la decisione di Maria sulla prossima edizione

Amici 19, concorrenti inaspettati in arrivo nella prossima edizione? Maria De Filippi sorprende

Sì, è ancora presto per parlare dei concorrenti di Amici 19. Deve ancora terminare l’edizione in corso e di sicuro non sono aperti i casting per la prossima edizione. Tuttavia, potremmo ritrovare tra i banchi della prossima edizione tre volti a noi ben noti: ci riferiamo a Miguel Chavez, Federica Marinari e Federico Milan. Loro sono gli unici esclusi dal Serale di Amici 18, che inizierà come già saprete sabato 30 marzo. Alessandro Casillo si è autoescluso, decidendo di abbandonare la scuola prima della registrazione di venerdì scorso. Oggi invece è stata registrata una nuova puntata, che vedremo in onda sabato prossimo, e c’è stata questa proposta di Maria De Filippi.

Concorrenti Amici 19, la proposta di Maria che piace al pubblico

Come si legge su Il Vicolo delle News, infatti, Maria ha congedato i tre concorrenti che non ce l’hanno fatta dando loro la possibilità di presentarsi anche l’anno prossimo. Ci sono stati casi simili in passato, non sarebbe infatti la prima volta. Per esempio è successo con dei concorrenti entrati nella scuola nelle battute finali, a un passo dal Serale. Oppure è successo con Andreas Muller, che si era infortunato. Adesso è stata data la possibilità a Federica e Federico, che potrebbero rientrare nella prima ipotesi, e a Miguel, che ha fatto anche piangere alcuni professionisti. L’affetto per questo ragazzo è davvero tanto, così seppure sia nel programma dal primo giorno, per lui le porte della scuola di Amici 19 potrebbero riaprirsi.

Miguel tornerà ad Amici 19? Le prime anticipazioni

Ovviamente al momento non sappiamo se Miguel, Federica e Federico decideranno di presentarsi come aspiranti concorrenti di Amici 2020, ma forse sì. A meno che non trovino lavoro prima, tutto è possibile visto l’impegno e il talento. La stessa possibilità non pensiamo verrà data a Casillo: è stato lui a scegliere di abbandonare la scuola definitivamente, e lo ha fatto con una lettera.