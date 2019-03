Miguel Amici, il Serale è suo: “Non si potrà tornare indietro”

Miguel Chavez al Serale di Amici 18? Aumentano di molto le probabilità

Miguel Chavez è vicinissimo al Serale di Amici 18! Grazie al “punto bonus” potrà finalmente ottenere la media del “9” E siamo certi che sabato riuscirà a tagliare questo importante traguardo. Timor Steffens gli ha detto chiaramente che ha in serbo per lui una coreografia-bomba, dalla quale potrà emergere la vera essenza di Miguel! Curiosi di scoprire cosa farà. Timor ha puntato molto sul ballerino ed è convintissimo che meriti di arrivare al Serale. Ha fatto progressi incredibili e durante la nuova fase del talent show potrà regalare grandi sorprese. Ma anche non poche soddisfazioni. Siamo convinti che la collaborazione allievo-maestro possa continuare anche al di fuori dalla scuola.

La confessione di Miguel di Amici 18

Abbiamo conosciuto in questi ultimi giorni un Miguel diverso, meno dubbioso e veramente convinto di potercela fare. Questa è stata la confessione fatta a Vincenzo: “Questa è la mia settimana. Mi devo prendere la maglia verde. Non si potrà più tornare indietro. Non devo pensare più ai voti passati. Zero insicurezza. Ci sto lavorando molto. Ottenere la maglia significherebbe una grande soddisfazione per me stesso e sarebbe la dimostrazione che, se uno ci mette impegno, ce la fa sempre”. A proposito di confessioni: avete capito cosa ha detto Federico Milan tra le lacrime?

News Serale Amici 2019: ecco cosa c’è da sapere

A un passo dal Serale di Amici 2019 anche Mowgly, che ha ricevuto un grande aiuto da parte dei suoi compagni. Solo così potrà superare l’ostacolo “Celentano“! Ci sono altre succulenti novità: Maria De Filippi ha elargito altri dettagli suoi direttori artistici di Amici 18. Tutti i concorrenti si stanno chiedendo chi possano essere e forse qualcuno ha già indovinato… Non è la prima volta, infatti, che gli allievi riescano a individuare i loro coach avendo a disposizione ben poche informazioni.