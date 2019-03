Federico Milan piange ad Amici 18: il bellissimo gesto della Peparini

Amici 18, Federico Milan si commuove: ecco cosa è successo

Federico Milan si sta lasciando andare sempre di più ad Amici 18. Si sta liberando di quei freni inibitori che non gli permettono di essere totalmente sé stesso. Grazie a Veronica Peparini, sta facendo un ottimo lavoro non solo sulle coreografie ma anche sulla sua persona. Veronica gli sta offrendo tutti gli strumenti per dare il massimo. Nonostante sia da poco tempo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il ballerino sta facendo passi da gigante: la sua performance di sabato ha lasciato tutti senza parole e, non a caso, ha avuto voti altissimi. C’è anche per lui un posto al Serale di Amici 2019? Lotterà con tutte le sue forze per ottenerlo.

Una canzone tocca nel profondo Federico Milan di Amici 18

Ha rivolto delle belle parole alla Peparini: “Io non posso far altro che ringraziarti. Mi viene da dirti grazie”. L’insegnante gli ha detto che non è giunto il momento dei ringraziamenti perché adesso deve impegnarsi ancora più duramente (lo stesso vale per Miguel, che però sabato ottenerà al cento per cento la maglia verde). Ha deciso di assegnargli una coreografia da cui potrà mostrare un’altra parte di sé: “Io ti assegno una coreografia molto diversa rispetto alle altre. Devi farla tua. Devi farmela sentire. Non voglio darti delle indicazioni. Tira fuori te stesso“. Non appena è partita la canzone Abbi cura di me di Simone Cristicchi, Federico è scoppiato in lacrime.

Federico Amici al Serale? Potrebbe colpire i coach!

Mentre Mowgly è vicinissimo al Serale di Amici 18 (grazie a una strategia dei concorrenti), Federico Milan deve darsi molto da fare per accedere alla nuova fase del talent show. Dalla sua parte avrà sempre la Peparini, alla quale ha spiegato, tra le lacrime, che teme di passare per un fantasma all’interno della scuola e che i suoi compagni di squadra non credano minimamente in lui: “Non so, è la situazione. Scusatemi”. Veronica lo ha abbracciato e gli ha detto: “È anche giusto che adesso sia così”. Federico Milan ha tutte le carte in regola per proseguire: riuscirà a colpire uno dei due nuovi coach di Amici?