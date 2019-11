Mietta a Vieni da me replica alla polemica su Vattene amore lanciata da Ornella Vanoni

Mietta si è raccontata a Vieni da me di Caterina Balivo. Nella puntata in onda mercoledì 20 novembre la cantante, attrice e doppiatrice ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita privata e della sua carriera. E tra le tante cose si è parlato pure della recente polemica scatenata da Ornella Vanoni su uno dei cavalli di battaglia di Mietta: Vattene amore. In una puntata della seconda edizione di Ora o mai più la Vanoni ha duramente criticato la canzone – tra le più famose degli anni Novanta – scatenando l’ira di Amedeo Minghi, che ha scritto, composto e cantato il brano insieme a Mietta. Quest’ultima, dopo qualche mese di silenzio, ha voluto dire la sua in diretta, prendendo ovviamente le difese del suo lavoro.

Mietta a Vieni da me difende la canzone scritta e cantata con Amedeo Minghi

“Quando una canzone piace così tanto si può dire solo una cosa: chapeau!”, ha detto Mietta a Vieni da me a proposito della polemica su Vattene amore, conosciuta ai più anche con il nome di Trottolino amoroso. Ad oggi il pezzo è uno dei più famosi di Mietta, il cui vero nome è Daniela Miglietta. Quest’ultima si è poi lasciata andare a delle confidenze sulla vita privata nel salotto di Caterina Balivo. La 50enne ha infatti ammesso di essere attualmente single e in cerca di un grande amore. Per ora Mietta si dedica al lavoro e al figlio di 9 anni Francesco Ian, avuto dall’ex compagno Daniele, di professione chitarrista.

Mietta a Vieni da me ricorda la storia d’amore con l’attore Brando Giorgi

E a proposito d’amore, a Vieni da me Mietta ha ricordato la lunga relazione con Brando Giorgi, attore noto per le soap Vivere e Centovetrine. “Oggi siamo amici, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del tutto i rapporti”, ha spiegato l’artista.