Brando Giorgi ha sposato di nuovo Daniela Battizzocco dopo la crisi

Secondo matrimonio per Brando Giorgi e Daniela Battizzocco

Brando Giorgi e Daniela Battizzocco si sono sposati di nuovo! Dopo il matrimonio civile del 2013, la coppia è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno: quello di sposarsi in Chiesa. L’attore – ex di Vivere, Centovetrine e Un posto al sole – ha ottenuto l’annullamento della Sacra Rota del suo precedente matrimonio e ha così sposato Daniela davanti a Dio. Brando e la bionda showgirl stanno insieme da 19 anni e hanno due figli: Camilla, 17 anni, e Niccolò, 14. Sul settimanale Di Più sono state pubblicate alcune foto delle nozze e le dichiarazioni degli sposi, che nel 2015 hanno attraversato una profonda crisi. “Tre anni fa eravamo finiti nel vuoto, nel silenzio, nel distacco. Come accade a tantissime coppie insieme da anni, logorate dai problemi quotidiani, anche noi ci stavamo allontanando. A un certo punto non ci capivamo più. Ero sul punto di lasciare tutto: ci ha salvato la fede”, ha raccontato l’interprete alla rivista diretta da Sandro Mayer.

Brando Giorgi e la moglie Daniela Battizzocco uniti dalla fede

“Adesso che siamo diventati marito e moglie andremo agli incontri postmatrimoniali: con il nostro esempio speriamo di poter essere d’aiuto a quelle coppie che si troveranno ad affrontare momenti di difficoltà come quello che abbiamo vissuto io e mia moglie anni fa”, ha aggiunto Brando Giorgi. Il matrimonio si è tenuto a Roma, la città dove la coppia vive da tempo, nella Chiesa di San Bernardo da Chiaravalle. Entrambi gli sposi hanno optato per delle creazioni di Carlo Pignatelli e Daniela ha preferito non indossare l’abito bianco. La Battizzocco è arrivata all’altare avvolta da un fasciante vestito rosa pallido e con un bouquet di rose bianche.

Che lavoro fa oggi l’attore Brando Giorgi

Nel 2017 Brando Giorgi è apparso in Un posto al sole e Camera Cafè ma ora è lontano dal mondo dello spettacolo. In attesa di valutare nuove proposte, l’attore si sta dedicando alla ristorazione. Da qualche anno è infatti proprietario di un locale nel centro di Roma.