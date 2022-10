Michelle Hunziker rompe il silenzio su Trussardi: finalmente la verità

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? A parlare ci pensa finalmente la celebre conduttrice svizzera. Gli unici che possono rivelare come stanno davvero le cose sono i due diretti interessati e su questo non c’è alcun dubbio. In queste settimane ci sono stati il gossip parlava di un ritorno di fiamma e la stessa Michelle sembrava smentire. I rumor sono arrivati anche in Svizzera e la rivista BUNTE ha deciso di intervistare la Hunziker per scoprire se questo ritorno di fiamma c’è stato oppure no.

Il sito web dedicato alla rivista svizzera ha condiviso, intanto, alcune dichiarazioni che Michelle ha rilasciato sul nuovo numero che uscirà domani, giovedì 27 ottobre in Svizzera. Attraverso queste rivelazioni, è possibile comprendere che la Hunziker ha lasciato la sua porta aperta a un eventuale ritorno di fiamma con Trussardi, con il quale ha avuto le due figlie Sole e Celeste. Ma Michelle e Tomaso non sarebbero tornati a formare una coppia, almeno per il momento.

“Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può accadere. Ora ho 45 anni e so che non esiste il bianco e il nero”

Queste le prime parole con cui Michelle Hunziker rompe il silenzio sul suo presunto ritorno di fiamma con Trussardi. Sembra che i due si siano riavvicinati, ma che ancora non ci sia stato un effettivo ritorno di fiamma. Probabilmente il riavvicinamento deriva dall’intenzione di voler dare alle due figlie Sole e Celeste la possibilità di avere una famiglia unita. Dopo la rottura con Giovanni Angiolini, Michelle si è riavvicinata a Tomaso e non esclude che tra loro possa scoccare di nuovo la scintilla. La Hunziker è andata avanti con altre dichiarazioni.

“Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore”

E con questa affermazione, Michelle ha ammesso di voler lasciare la porta aperta a un ritorno di fiamma con Trussardi. Dopo di che, ha dato delle spiegazioni sulla loro separazione.

“E naturalmente mi mancava qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo separati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartiene e che è evidente che è lì. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”

Intanto, nei giorni scorsi, Amedeo Venza ha lanciato un nuovo gossip che ha fatto il giro del web e che vede Trussardi vicino a un’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne. Oltre questo, Michelle pare volesse smentire lo scoop lanciato da Chi Magazine che la vedeva di nuovo a fianco di Tomaso.