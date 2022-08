“Perché Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono lasciati”

È già finita la love story tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Dopo gli incontri segreti in Sardegna, terra natale di lui, la fuga romantica a Parigi e le giornate trascorse in barca, la showgirl svizzera e l’ex concorrente del Grande Fratello Nip si sono detti addio. Secondo il settimanale Chi, il primo a lanciare lo scoop, la frequentazione si è interrotta senza un motivo preciso. Roberto Alessi, esperto di gossip e direttore di Novella 2000, ha però dato un’altra versione dei fatti a Morning News, il programma in onda su Canale 5 ogni mattina e condotto da Simona Branchetti.

A quanto pare ad allontanare Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbero stati i rispettivi impegni di lavoro e le vite completamente diverse. Lei deve dividersi tra il lavoro in tv e le tre figlie, di cui due ancora molto piccole; lui, che non si è mai sposato e non ha eredi, è invece tutto dedito alla carriera.

Roberto Alessi è stato piuttosto chiaro:

“Lei splendida, lui doppia laurea, visto che è diventato chirurgo estetico, per cui in casa fa anche comodo, ti pare? Detto questo, è difficile perché lui sta investendo molto sulla sua carriera: ha uno studio a Milano, una Roma e uno in Sardegna, dove viveva. Lei è una donna molto impegnata, è anche manager oltre che showgirl”

L’ospite di Morning News ha poi aggiunto:

“Lei me lo aveva anche detto che in questo momento della sua vita, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha fatto di tutto per proteggere le sue piccoline, per cui è un momento molto delicato. Questa è una mia interpretazione, ma una mamma a volte fa un passo indietro per i figli”

Su un’eventuale ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che i fan sognano da tempo, Roberto Alessi ha chiarito:

“La ministra riscaldata è buonissima, ma dopo vent’anni comincia a essere un po’ acida“

Al momento bocca cucita da parte di Michelle Hunziker, che del resto non ha mai ufficializzato il suo rapporto con Giovanni Angiolini (che però aveva già conosciuto Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza).

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è un medico ortopedico diventato popolare nel 2015 per via della sua partecipazione al Grande Fratello, all’epoca ancora condotto da Alessia Marcuzzi. Nella Casa più spiata d’Italia ha intrecciato una relazione con l’infermiera Mary Falconieri. I due, che avevano iniziato a convivere, si sono lasciati poco dopo.

Pare per una presunta infedeltà di lui. La rottura è stata burrascosa: Mary e Giovanni si sono lanciati diverse frecciatine a distanza ed entrambi hanno chiesto pubblicamente di non parlare più della loro unione. Oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto.

Successivamente Angiolini ha amato Nieves Bolos, una modella spagnola laureata in Psicologia dello sport. Questa relazione è finita nell’estate 2021. Prima di entrare nel bunker di Cinecittà Angiolini ha invece avuto un flirt con Giulia Salemi.

Il medico non è mai stato sposato e non ha figli a differenza di Michelle Hunziker che alle spalle due divorzi – prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi – e tre figlie, Aurora, Sole e Celeste.