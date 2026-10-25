Michele Carfora parla dell’ex moglie Barbara D’Urso: “Possessiva e gelosa, ecco la verità sulle corna”

Michele Carfora tuona contro l’ex moglie Barbara D’Urso, definendola una persona “gelosa e possessiva”. Il ballerino, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato apertamente del matrimonio con la conduttrice durato dal 2002 al 2006. Allora la relazione fu chiacchieratissima per la differenza d’età (lui ha 10 anni meno di lei) e per il presunto tradimento subito da D’Urso. Carfora, però, ora racconta una versione differente, affermando che non si trattò di corna per il semplice fatto che le nozze erano già giunte al capolinea quando fu pizzicato con un’altra donna.

Michele Carfora si scaglia contro l’ex moglie Barbara D’Urso

Carfora oggi ha 57 anni e un curriculum stellare. Da tempo è docente di teatro musicale, danza e recitazione, tenendo corsi e stage in tutt’Italia, dopo aver lavorato per tre decenni nei più importanti musical prodotti nel Bel Paese. Nonostante questo, molti lo ricordano solamente per il matrimonio con D’Urso. Una vicenda che lui, invece, ha relegato nel dimenticatoio. Dell’ex moglie non ha assolutamente un bel ricordo. La accusa di averlo in qualche modo fatto finire nel meccanismo del gossip.

“Il problema vero – ha spiegato al Corriere della Sera – è che arrivando dal teatro non conoscevo i meccanismi televisivi gossipari e così quando nel 2000 ci siamo conosciuti e messi assieme, per un anno l’Italia è stata inondata di copertine dei giornali con la D’Urso e il baby-fidanzato che ero io. All’epoca non c’erano i social, le copertine funzionavano e nel momento in cui finivi sulla bocca della gente diventavi improvvisamente famoso“.

Secondo Carfora, D’Urso ha avuto successo grazie a lui: “Certo, dopo un anno di copertine fu chiamata per la conduzione del suo primo Grande Fratello e da lì non si è più fermata. Se ha avuto una carriera deve ringraziare il sottoscritto, fino ad allora non aveva avuto successo, in tv era stata la valletta di Pippo Baudo a Domenica In”.

Il matrimonio fu celebrato nel 2002. Quattro anni dopo venne fuori la vicenda del tradimento. Per Carfora, però, non si trattò di corna:

“Tengo a chiarire che quando uscì quella famosa copertina che mi immortalava con una ragazza simpatica e molto carina già non stavamo più insieme da sei mesi. Mi aveva chiesto di non rilasciare interviste perché la notizia voleva darla lei, ufficialmente, per evitare che i suoi figli (avuti da Mauro Berardi, ndr) lo venissero a sapere dai rotocalchi rosa. In seguito ho scoperto che la verità era un’altra. Voleva tenersi la notizia per settembre quando cominciava il suo nuovo programma, Circus. Non ero addentro in questo tipo di giochini e così lei, invece di dire ai giornali: guardate che non stiamo più insieme da sei mesi, preferì farsi fotografare sotto la scritta «separazione e divorzi» del tribunale di Roma”.

Carfora: “D’Urso gelosa e possessiva, non guarda in faccia a nessuno”

Nel 2008 vennero firmate le carte del divorzio. Per Carfora fu un periodo duro anche sul fronte professionale: “Ebbi tanti problemi sul lavoro: all’epoca ogni produzione di musical faceva passaggi in tv e sapendo che c’era questa situazione tra me e lei nessuno mi chiamava più per lavorare”. Nel 2013 fu però ospite a Domenica Live, proprio nel programma condotto dall’ex moglie. Ma anche per questa vicenda il ballerino ha una versione alquanto interessante e curiosa. A sua detta, D’Urso non sapeva che lui sarebbe sbarcato in studio:

“C’era da presentare il musical Solo tu con musiche dei Matia Bazar di cui ero protagonista. Quando fu sottoscritto il contratto con la produzione però c’era un altro attore al posto mio, poi mandato via. Fui chiamato all’ultimo momento e per lei fu una sorpresa vedermi lì, non poteva tirarsi indietro e rimase fregata”.

Fu l’ultima volta che incontrò di persona la conduttrice. Quando gli si parla di possibile riconciliazione, sbarra nettamente la porta: “No, perché so chi è. Non guarda in faccia a nessuno pur di raggiungere il suo scopo, gelosa e possessiva ed io di persone così negli anni sono riuscito a liberarmi. Preferisco vivere”.

Carfora contro Ballando con le Stelle: “In giuria grandi incompetenti”

Come è arcinoto a chi è affezionato alla televisione generalista, D’Urso tre anni fa fu cacciata da Mediaset. Ora occupa un posto nella giuria di Ballando con le Stelle. Anche su tale questione l’ex marito ha riservato alla conduttrice parole tutt’altro che tenere, sparando a zero anche sul programma condotto da Milly Carlucci: “Però il karma c’è…sì, in giuria come grande intenditrice di danza…non è che a quel tavolo, eccetto qualcuno, ci siano questi grandi competenti”.

E ancora: “Sono anni che in tv c’è quest’andazzo, mettono a giudicare gente incompetente, solo perché sono personaggi e hanno visibilità”. A Ballando con le Stelle stanno facendo rumore gli attriti tra D’Urso e Ornella Muti, che danza con Pasquale La Rocca, amico di Carfora nonché ex maestro proprio di Barbara. “Un consiglio a Pasquale? Di stare lontano il più possibile da queste situazioni, ne guadagna in salute prima di tutto. Chiunque lavori con lei diventa suo, gli appartiene… Ornella Muti venendo dal cinema e dal teatro secondo me ha un altro approccio”, ha osservato Carfora che ha un sogno nel cassetto: “Tornare in scena. Me lo merito”.