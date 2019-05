Mentre ero via: Vittoria Puccini presenta la sua controfigura e ringrazia i fan

Vittoria Puccini prima del “gran finale” di Mentre Ero Via ringrazia i fan e presenta la sua controfigura

Mentre ero via sta per giungere al capolinea. Dopo sei lunghe settimane, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta con la regia di Michele Soavi, infatti, questa sera (giovedì 9 maggio) andrà in onda con l’ultima puntata. Il viaggio di Monica, interpretata con straordinario successo da Vittoria Puccini, sta per concludersi e finalmente si conoscerà la verità. In tutto questo periodo, la bella attrice toscana ha interagito costantemente con i suoi fan sui social, chiedendo le loro teorie sulle intrigate vicende dell’affascinante ed enigmatica donna che ha interpretato nella serie di Raiuno. Così anche prima del gran finale ha interpellato ancora una volta i suoi follower e con il post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale ha presentato simpaticamente anche la sua controfigura.

Il messaggio di Vittoria Puccini ai fan prima dell’ultima puntata di Mentre Ero Via

“Two Moniche is megl’ che one. Io e la mia controfigura. Siete pronti per il gran finale di stasera? Poi scrivetemi sotto le vostre ipotesi se si sono rivelate esatte, ne ho lette davvero di tutti i tipi. Grazie per la passione con cui avete seguito questa nostra storia”, con queste parole Vittoria Puccini fa vedere la donna che è stata la sua controfigura durante le riprese della fiction e coglie anche l’occasione per ringraziare i telespettatori che hanno fatto di Mentre ero via uno straordinario successo. Infatti la serie che la vede protagonista insieme a Giuseppe Zeno è stata davvero seguitissima dal pubblico italiano, facendo battere al primo canale ogni settimana la concorrenza. La penultima puntata, in onda il 2 maggio, ha registrato ben 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. (continua dopo il post)

Mentre Ero via: ci sarà la seconda stagione?

Vittoria Puccini e il personaggio di Monica in Mentre Ero Via, sono state in grado di appassionare il pubblico e i tanti fan della fiction sperano vivamente che ci sarà un proseguo. Al momento non ci sono notizie ufficiali al riguardo e il messaggio dell’attrice, che abbiamo riportato poco sopra, fa pensare ad un finale risolutivo che non dovrebbe dare adito ad proseguimento. Ma le speranze ci sono. Infatti gli ottimi risultati in termini di ascolto potrebbero convincere la Rai e gli sceneggiatori a lavorare a nuovi episodi.