Anticipazioni Mentre ero via: una verità sconvolgente

Mentre ero via: anticipazioni ultima puntata

Anche Mentre ero via, la nuova serie televisiva di Rai Uno, sta per finire. La fiction ricca di colpi di scena ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Una serie ricca di misteri, non appena sembrava emergere la verità ecco che un nuovo dubbio modificata la situazione. Cosa si nasconde nel passato di Monica? Cosa non riesce a ricordare di quella notte? Chi è il colpevole della morte del marito e del fratello di Stefano (Giuseppe Zeno)? La donna è implicata nei due omicidi o è innocente come crede? Chi c’era in macchina quando è stata investita? Finalmente nell’ultima puntata avremo tutte le risposte e scopriremo la verità. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, recupererà la memoria.

Mentre ero via: la memoria di Monica torna e la verità verrà a galla

I ricordi degli ultimi otto anni saranno nitidi. Monica recupererà il passato che sembrava essere perduto dopo l’incidente. Quali sono le colpe della donna? Era la donna che ricordava di essere, madre affettuosa e donna sensibile e innamorata, o quella che del descrivevano gli altri, molto fredda e con più di un’amante? Sappiamo poco dell’ultima puntata, ma le anticipazioni ci dicono che una rivelazione sconvolgente cambierà tutto. Quelli che sembravano “amici” in realtà non lo erano e i “nemici” in realtà si riveleranno i buoni. Sarà davvero così? Cosa ci avranno riservato gli autori per il gran finale? Si chiuderà definitivamente la serie o ci aspetterà un finale aperto?

Mentre ero via: quando andrà in onda l’ultima puntata?

Per sapere come andrà a finire l’ultima puntata non ci resta che aspettare una settimana. Le risposte alle numerose domande arriveranno e scopriremo il colpevole o i colpevoli. La sesta puntata di Mentre ero via andrà in onda giovedì 9 maggio. I protagonisti vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.