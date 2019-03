Mentre ero via, Giuseppe Zeno rivela che per il suo personaggio non si è preparato molto: ecco perché

Giuseppe Zeno insieme a Vittoria Puccini è il protagonista della nuova fiction di Raiuno intitolata Mentre ero via. L’attore, sempre più apprezzato sul piccolo schermo italiano, al settimanale Di Più Tv ha parlato della sua ultima prova d’attore, dichiarando di essere molto simile al personaggio che interpreta nella serie, ovvero Stefano De Angelis. Il tenebroso attore ha detto che per immedesimarsi nel ruolo non ha fatto grandi sforzi per immedesimarsi: “Di solito prima di entrare sul set, mi preparo a lungo per entrare nei panni del personaggio”, afferma. “Nel caso di Stefano, però, questo non è stato necessario perché avevo già dentro di me tutto quello che mi serviva”. Zeno, infatti,dice di avere in comune con l’uomo di cui veste i panni il fatto di essere papà e la grande passione per l’elemento dell’acqua. Questo ruolo lo ha fatto tornare anche indietro nel tempo a quando era bambino e viveva sul mare, nel piccolo paese calabro di Vibo Valentia.

Giuseppe Zeno: l’incontro con Vittoria Puccini e le parole sull’attrice

Vittoria Puccini, che ha svelato di aver rinunciato ad un vizio per la figlia Elena (avuta da Alessandro Preziosi), è la protagonista di Mentre ero via insieme e Giuseppe Zeno. I due attori non avevano mai lavorato insieme e per Zeno sembra essere stata una bella conoscenza, nonché una collaborazione molto positiva. L’attore calabrese, infatti, nella sua intervista afferma: “Mi sono trovato molto bene con Vittoria Puccini. Era la prima volta che recitavamo insieme e sono stato felice di aver avuto questa opportunità”. E poi aggiunge: “Anche perché per un attore cambiare spesso le persone con cui lavora è importane, anzi, fondamentale”.

Giuseppe Zeno: il personaggio in Mentre ero via e i prossimi progetti

Stefano De Angelis, uomo interpretato da Giuseppe Zeno in Mentre ero via, è un vedovo con un figlio adolescente che vuole scoprire la verità sulla morte del fratello morto in un incidente stradale, e che avrà a che fare con l’unica superstite dell’incidente, ovvero Monica (Vittoria Puccini). Zeno dopo la fiction su Raiuno sarà anche al cinema con il film Sesso e altri inconvenienti della vita e a teatro con lo spettacolo Il suo primo amore.