Vittoria Puccini: ecco cosa ha smesso di fare per la figlia

Vittoria Puccini per la figlia Elena avuta da Alessandro Preziosi ha rinunciato ad un vizio: ecco di cosa si tratta

Vittoria Puccini, dopo il grandioso successo di Elisa di Rivombrosa, è considerata una fra le attrici più stimate e belle d’Italia. Proprio sul set della mitica fiction in costume,incontra l’ex Alessandro Preziosi che diventerà il papà della sua unica figlia, Elena, nata il 16 maggio 2006. In una recente intervista a Vero Tv, Vittoria Puccini ha parlato proprio della genitorialità e del rapporto che ha con la sua piccola. Diventata mamma molto giovane, l’attrice fiorentina ritiene che un figlio fa maturare, costringendoti a diventare un punto di riferimento per lui e per te stesso. Fare qualcosa per un figlio è come farlo per sé stessi, crede la Puccini che per la figlia ha deciso di rinunciare a un vizio: “Ho smesso di fumare da più di un anno e mezzo. La spinta è stata proprio mia figlia: non volevo darle il cattivo esempio”.

Vittoria Puccini da giovane insicura ad attrice di successo: “Da ragazzina ero timidissima e volevo scomparire”

Vittoria Puccini, oggi giovane mamma e brava attrice, è una donna matura che ha costruito una carriera di livello nel mondo dello spettacolo. Un lavoro adatto ad una persona non timida che ama le luci della ribalta. Eppure in passato Vittoria ha dovuto combattere e sconfiggere le sue insicurezze giovanili: “Da ragazzina ero timidissima. Se entravo in una stanza con altre persone, il mio desiderio era di scomparire da lì. Paradossalmente ho scelto un mestiere che mi porta alla massima esposizione”, rivela sempre al giornale.

Mentre ero via: la fiction di Raiuno con protagonista Vittoria Puccini

Il 28 marzo andrà in onda in prima serata sul primo canale Mentre ero via, nuova fiction ambientata nell’affascinante città di Verona che vede come protagonista una donna di nome Monica, interpretata appunto da Vittoria Puccini, che come suggerisce il titolo ha la possibilità di ricominciare una nuova esistenza. Si tratta del terzo capitolo dopo Un’altra vita e Sorelle. La Puccini in onda su Raiuno è impegnata però anche nelle riprese di un legal thriller che andrà in onda su Canale 5.