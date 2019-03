Vittoria Puccini e Francesco Scanna nella nuova fiction “Il Processo”

“Il Processo”: al via le riprese della nuova fiction di Canale 5 con Vittoria Puccini e Francesco Scanna

Prossimamente su Canale 5 approderà una nuovissima fiction: si intitola Il Processo e vedrà come protagonisti la bella Vittoria Puccini e Francesco Scanna (interprete de La mafia uccide solo di notte e Il capo dei capi), già impegnati nelle riprese. La fiction, ideata dallo sceneggiatore e scrittore Alessandro Fabbri in collaborazione con Laura Colella ed Enrico Audenino, è prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova ed è stata definita come un legal thriller. Otto episodi per quattro prime serate, la serie è ambientata nella bella città di Mantova. Tante le location che fanno da sfondo alla trama di questa nuova storia con Puccini e Scanna, come Palazzo Te, piazza Sordello, palazzo D’Arco, palazzo Beccaguti, Cavriani, palazzo Andreani e naturalmente i laghi. Molte anche le comparse e i figuranti impegnati nella realizzazione del legal thriller, che al termine delle riprese si prevede saranno circa trecento.

La nuova fiction di casa Mediaset è stata presentata oggi, sabato 23 marzo, nell’aula consiliare del Comune di Mantova dal sindaco Mattia Palazzi, mentre per Mediaset ha parlato Francesca Galiani (produttore esecutivo della serie), per Lucky Red c’erano Tommaso Arrighi (produttore esecutivo) e Serena Sostegni (produttore delegato). Presenti anche il regista Stefano Lodovichi e i protagonisti Vittoria Puccini, Francesco Sanna e Camilla Filippi. (Il silenzio dell’acqua, Tutto può succedere, Solo per amore). Molto contento il primo cittadino mantovano che ha commentato: “Per Mantova una nuova promozione nazionale che abbiamo cercato e voluto. Siamo un set naturale, sono convinto che la fiction ci porterà nuove opportunità”.

Vittoria Puccini protagonista anche della fiction Rai “Mentre ero via”

Partirà il prossimo giovedì 28 marzo la nuova fiction Rai Mentre Ero via con protagonista Vittoria Puccini. La serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Remetta, già autori di Un’altra vita e Sorelle. Mentre ero via racconta la forza di una donna e la sua straordinaria capacità di rinascita dopo aver lottato per riprendere in mano la sua vita. “Quello di Monica è un percorso psicologico interessante perché deve riscoprirsi come donna, affrontando anche i suoi lati oscuri. Un percorso reso più complicato dal fatto che non tutto quello che le viene raccontato è vero”, ha dichiarato l’attrice toscana a Tv Sorrisi e Canzoni.