Mentre ero via, fiction con Vittoria Puccini: trama e quando va in onda

Nuova fiction Rai con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno: trama e quando inizia

Partirà il prossimo giovedì 28 marzo la nuova fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini. La serie è scritta da Ivan Cotroneo e Monica Remetta, già autori di Un’altra vita e Sorelle. Come queste ultime due, anche Mentre ero via racconta la forza di una donna e la sua straordinaria capacità di rinascita dopo aver lottato per riprendere in mano la sua vita. Le sei puntate sono state dirette da Michele Soavi. Le riprese si sono tenute tra Roma e Verona. Insieme alla Puccini nel cast ci sono: Giuseppe Zeno, Stefania Rocca, Carmine Buschini, Francesca Cavallin, Flavio Parenti, Mariano Rigillo.

Di cosa parla la fiction Rai Mentre ero via

La protagonista è Monica, che rimane vittima di un incidente che la manda in coma. In quello stesso scontro perdono la vita il marito Gianluca, manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, e Marco, un avvocato con cui Monica aveva forse una relazione segreta. Monica si risveglia dal coma dopo quattro mesi: dell’incidente non ricorda nulla, la sua memoria è ferma a otto anni prima, alla nascita del suo secondogenito Vittorio. La donna ha azzerato una parte importante della sua vita. Col sostegno della psicologa Caterina, Monica s’impegna in un difficoltoso processo di recupero della memoria e della sua identità.

Le dichiarazioni di Vittoria Puccini

“Quello di Monica è un percorso psicologico interessante perché deve riscoprirsi come donna, affrontando anche i suoi lati oscuri. Un percorso reso più complicato dal fatto che non tutto quello che le viene raccontato è vero”, ha dichiarato Vittoria Puccini a Tv Sorrisi e Canzoni.