Vittoria Puccini parla della figlia Elena e dell’ex Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini: dalla gavetta al successo passando per un grande amore

Vittoria Puccini e la lunga strada verso la felicità. La bellissima attrice rivela in un’intervista a Vanity Fair di aver fatto una lunga gavetta prima di arrivare al successo. Figlia di un professore universitario, l’attrice ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella a Milano. A scoprirla è stato Sergio Rubini che l’ha voluta tra i protagonisti del suo film Tutto l’amore che c’è nel 2000. Ma la svolta per Vittoria è arrivata con Elisa di Rivombrosa, la fiction Mediaset che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e le ha fatto incontrare Alessandro Preziosi. Proprio sul set della fortunata serie tra i due attori è scoppiato l’amore. Vittoria e Alessandro sono stati insieme dal 2004 al 2010. Dalla relazione tra i due, fatta di tira e molla e momenti di incomprensione, è nata la figlia Elena nel 2006. Oggi la bella attrice fiorentina ha 37 anni e sta vivendo un momento di grande successo. Nei prossimi giorni la rivedremo al cinema protagonista di Cosa fai a Capodanno, il nuovo film di Filippo Bologna con Valentina Lodovini, Riccardo Scamarcio, Isabella Ferrari e Luca Argentero.

Vittoria Puccini mamma orgogliosa di Elena

Dalla passionale, ma anche burrascosa, relazione tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi è nata la figlia Elena che oggi è quasi un’adolescente. Elena è stata fortemente voluta e cercata dai genitori. Vittoria è così diventata mamma ad appena 25 anni. Proprio la figlia oggi rappresenta per l’attrice il suo più grande successo: “Mi ha cambiato la vita ma ho avuto il privilegio, un lusso che per esempio non potrebbe mai toccare ad un avvocato, di poterla crescere tra un set e l’altro. Mi sono sempre fatta in quattro, con le notti insonni perchè volevo esserci e non lasciarla praticamente mai“. In questo periodo così complicato e difficile per le donne Vittoria esprime poi sostegno incondizionato alla collega Asia Argento:”E’ stata coraggiosa e credo che dopo la sua denuncia, un uomo in una posizione di potere che abbia l’intenzione di usarlo per soggiogare una ragazza non si senta più immune“.

Vittoria Puccini e l’amore maturo di Fabrizio

La separazione da Alessandro Preziosi è stata senz’altro dura e dolorosa ma ormai è acqua passata ed è tempo di guardare avanti. Oggi Vittoria Puccini ha ritrovato la serenità e la voglia di amare accanto al nuovo compagno Fabrizio Lucci. L’attrice confessa di essere stata conquistata dalla sua sicurezza: “E’ l’uomo più risolto che abbia mai incontrato. Con lui ho capito che l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un inevitabile dolore, ma è anche costruzione quotidiana che ti fa durare nel tempo, complicità, gelato condiviso sul divano guardando una serie, complicazioni da eliminare, sovrastrutture da cancellare, semplicità da ritrovare“.