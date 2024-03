Melissa Satta e i “nuovi amici”: frecciata al suo ex Berrettini?

La modella e showgirl Melissa Satta è attualmente al centro dell’attenzione a causa della sua rottura con il tennista Matteo Berrettini. Potrebbe essere destinata proprio al suo ex l’ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale qualche ora fa. Qualcuno ci ha difatti letto una possibile frecciata allo sportivo. Ma cosa ha condiviso nello specifico Melissa?

Satta si sta concedendo una vacanza in montagna, tra sciate e giornate di relax. La showgirl si trova precisamente a Cortina D’Ampezzo in compagnia di alcuni amici. E’ proprio di amici che si parla all’interno della storia pubblicata sul suo Instagram che sembrerebbe essere diretta al suo ex Matteo Berrettini. Si tratta nello specifico di un video girato mentre era sulla neve dove si vede in primo piano un cervo adulto. In accompagnamento c’è una didascalia che recita “Nuovi amici”, seguita dall’emoji proprio dell’animale in questione.

Di seguito la storia condivisa da Melissa:

I fan di Melissa Satta hanno immediatamente pensato che si potesse trattare di una stoccata verso il suo ex Matteo Berrettini. A confermare la loro rottura è stato proprio il tennista, dopo alcuni rumors a riguardo. Molti avevano difatti ipotizzato che tra di loro qualcosa fosse cambiato in occasione del compleanno della showgirl, quando Matteo non aveva pubblicato nessun messaggio di auguri e l’episodio non era passato inosservato ai fan. Le motivazioni dietro la loro separazione sono nella diversa visione circa il loro futuro insieme. Lei avrebbe difatti voluto una famiglia ma lui non poteva assicurarle stabilità a causa dei suoi impegni sportivi che lo vedevano spesso fuori.

Berrettini ha già una nuova fiamma?

Il tennista è stato recentemente avvistato già in compagnia di un’altra ragazza. Si tratta dell’ex di un noto cantante, Federica Lelli. Questa ha avuto una relazione con Ultimo, finita nel 2019. Nonostante i due non stiano più insieme da diversi anni hanno comunque mantenuto dei buoni rapporti e lei è stata anche vista ai suoi concerti. La conferma della voce, tuttavia, ancora non è arrivata dai diretti interessati, quindi nulla accerta che Lelli sia la nuova fiamma di Berrettini.