Melissa Satta e Berrettini, favola finita: svelati i motivi della rottura

Una passione ardente che, però, pare abbia bruciato tutto l’amore nel giro di pochi mesi per poi lasciare una ‘carcassa sentimentale’. Potrebbe essere fotografata così la love story tra il tennista Matteo Berrettini e la conduttrice Melissa Satta. La relazione, a distanza di un anno dal suo inizio, sembra essersi conclusa. La showgirl e lo sportivo erano usciti allo scoperto nel 2023, durante il compleanno di lei, che casca il 7 febbraio. Dodici mesi in cui sono stati inseparabili: lei lo ha seguito in America e in giro per il mondo. Poi si è rotto qualcosa. Ed è il magazine Oggi a spiegare i motivi che avrebbero portato il legame a sfilacciarsi.

All’origine della crisi, così Berrettini e Melissa Satta si sono allontanati

Secondo il settimanale, l’ex velina di Striscia la Notizia, dopo mesi di frequentazione, avrebbe voluto trasformare la favola d’amore in qualcosa di più solido. Pare che “spingesse molto per avere più certezze dal campione e che il suo sogno fosse quello di mettere su famiglia“, scrive il giornalista Alberto Dandolo, firma di Oggi e di Dagospia. Berrettini, però, in questo momento della sua vita, “non se l’è sentita” di avventurarsi in grandi promesse. L’obbiettivo del tennista, reduce da un periodo sportivo difficilissimo e costellato di infortuni, in questo momento è quello di impegnarsi anima e corpo per tornare a livelli alti.

Naturalmente per farlo avrebbe iniziato a sacrificare il tempo dedicato alla vita sentimentale. Sarebbe questa la causa principale del distacco dalla Satta. C’è anche da considerare la differenza di età tra i due: Matteo ha 27 anni, Melissa 38. Normale che ci siano differenti prospettive. Inoltre c’è un altro fattore destabilizzante: per i tennisti professionisti conciliare le relazioni e gli impegni lavorativi non è per nulla facile, essendo per gran parte dell’anno impegnati all’estero.

Fatto sta che per ora sia lui sia lei non hanno né confermato né smentito di essersi lasciati. Da tempo però sembra che facciano vite separate. Non si sono nemmeno visti al compleanno della showgirl. E non c’è stato nemmeno alcun cenno social a San Valentino. Strano, visto che fino a qualche settimana fa era tutto un tripudio di scatti zuccherosi su Instagram.