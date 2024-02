Melissa Satta e Berrettini, c’è crisi: “Non arrivano a San Valentino”

Sembrerebbe esserci aria di crisi tra Melissa Satta e Matteo Berrettini. Lo scoop è scoppiato nell’ultima puntata di “Citofonare Rai 2″ andata in onda ieri, domenica 4 febbraio. Nel corso della puntata dello show condotto da Simona Ventura e Paola Perego, è stata stilata la classifica dei segni più fortunati da Simon & The Stars. Questi ultimi hanno raccontato che, questa settimana, il segno dell’Ariete vivrà dei momenti difficili soprattutto in amore. In quel momento, Sandro Pirrotta ha preso la palla al balzo per fare una rivelazione: proprio un Ariete, ovvero Matteo Berrettini, sarebbe in crisi profonda con Melissa Satta. Addirittura, i due potrebbero non arrivare insieme a San Valentino.

Pirrotta non ha svelato i motivi dietro questo presunto periodo buio, ma pare che la coppia sia sul punto d’interrompere la storia d’amore iniziata a gennaio del 2023. Nel frattempo, Melissa Satta ha appena partecipato a un weekend a St. Moritz in compagnia di diverse celebrità, come Olivia Palermo, Kate Moss, Victoria dei Maneskin, Alessandro Borghese, Beatrice Vendramin. L’unico assente? Proprio il fidanzato. Quest’ultimo non avrebbe potuto raggiungerla a causa degli allenamenti di tennis. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe un altro motivo dietro quest’assenza. Probabilmente, i due potrebbero aver deciso di passare dei giorni separati proprio per la crisi che starebbero affrontando.

Melissa Satta e Matteo Berrettini hanno iniziato a frequentarsi a gennaio del 2023. Dopo i primi gossip, la coppia si è mostrata insieme al 37esimo compleanno dell’ex velina, ufficializzando il fidanzamento. Da lì, si sono spesso mostrati insieme, tra foto social ed eventi insieme, non nascondendo mai il loro amore. Nonostante le numerosi critiche ricevute da chi sostiene che questa storia abbia distratto Berrettini dalla sua carriera sportiva, i due non si sono mai lasciati scoraggiare e il tennista ha sempre difeso la sua donna. Inoltre, Matteo è riuscito a costruire un bellissimo rapporto anche con il figlio di Melissa, Maddox, nato nel 2014 dal legame con Kevin Prince Boateng.

Ultimamente, però, le cose sembrerebbero essere cambiate. Naturalmente, bisogna sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che i diretti interessati non hanno detto nulla sui recenti gossip. A questo punto, non resta che attendere per scoprire la verità dietro la situazione attuale della coppia.