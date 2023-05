In una recente intervista concessa al magazine Vanity Fair, Melissa Satta ha raccontato per la prima volta senza filtri qualche dettaglio in più sul suo rapporto con l’attuale fidanzato, il noto e affascinante giocatore di tennis Matteo Berrettini. Una storia d’amore nata di recente ma che sembra essersi già trasformata in qualcosa di serio per la ex velina, che chissà forse potrebbe persino pensare di progettare un futuro accanto alla sua nuova fiamma.

Prima di tutto, la soubrette ha rivelato in anteprima in che modo lei e il suo attuale fidanzato si sono conosciuti. A quanto pare tutto è successo mentre erano entrambi seduti a tavola, nel corso di una cena tenutasi mesi fa in quel di Miami, negli Stati Uniti. A proposito del momento in cui tutto è iniziato, la Satta racconta:

“A Miami, a una cena di amici comuni. Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi, la mia vita è a Milano, lui abita a Montecarlo.”

Lo scambio dei numeri di telefono avrebbe a questo punto generato una fitta corrispondenza “epistolare” via messaggio. I due non avrebbero fatto altro che scriversi per giorni, fino a che ad un certo punto è ufficialmente scattata fra i due la fiamma della passione. La ex velina racconta, a proposito:

“Mille chat su Whatsapp. Che non finivano mai. Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città.”

Dopo settimane di rumors e di scatti rubati dei due negli stessi posti, la coppia è definitivamente uscita allo scoperto confermando l’amore esploso nelle scorse settimane. Melissa Satta, ad ogni modo, si è beccata una valanga di critiche da parte degli haters, secondo cui da quando la relazione è iniziata le performance sul campo da gioco di Berrettini hanno iniziato a calare vertiginosamente. A proposito degli insulti e delle frecciatine ricevuti sul web, tra l’altro, la showgirl ha pubblicato nei giorni scorsi un suo lungo personale sfogo.

Eppure, stando a quanto da lei stessa raccontato, la sua presenza nella vita di Berrettini non starebbe nemmeno disturbando più di tanto l’attività professionale del campione, tutt’altro. Parlando della loro quotidianità, per esempio, ha raccontato:

“Ci piace divertirci insieme, come di recente, a cena e al karaoke. Ma anche fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. Con me, se vuoi fare serata a metà settimana, non funziona.”

Melissa Satta e Berettini: come va sotto le lenzuola

Sembra insomma che i due siano una coppia del tutto normale, come tante altre. Anche la frequenza con cui fanno sesso, stando al suo racconto, non è nulla di eccezionale (“Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme” ha precisato). E a proposito di vita intima, Melissa Satta ha avuto occasione nel corso dell’intervista anche di parlare del suo storico ex Kevin Prince Boateng, il calciatore che l’ha resa mamma di Maddox. Parlando del possibile calo del desiderio che potrebbe sperimentare, la Satta ha risposto: “Per niente, mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare”.