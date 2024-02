Berrettini: “Sì, io e Melissa Satta ci siamo lasciati. Ecco com’è finita”

Era chiaro a tutti, mancava solo la conferma dei diretti interessati che è arrivata lungo la tarda mattinata di martedì 20 febbraio: Matteo Berrettini e Melissa Satta, dopo circa un anno d’amore, non sono più fidanzati. La coppia è scoppiata. A rivelarlo in modo stringato e senza diritto di replica è stato lo stesso Berrettini durante la conferenza stampa in streaming tenuta nelle scorse ore. Conferenza organizzata naturalmente per parlare del suo rientro sui campi da gioco e non di gossip. A un certo punto però, come prevedibile, è arrivata anche una domanda sull’ex velina di Striscia la Notizia. Lo sportivo ha liquidato rapidamente la questione, confermando appunto l’addio e sottolineando di non voler più parlare della sua vita privata.

“Immaginavo che la domanda sarebbe arrivata. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo un rapporto bellissimo, abbiamo grande stima uno per l’altro, non andrò oltre questo perché non mi piace parlare della mia vita privata, la ringrazio per questo anno bellissimo”. Così il tennista nell’annunciare la fine della love story con la showgirl sarda che, invece, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla rottura.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, i motivi dell’addio: retroscena e indiscrezioni

Sui motivi dell’addio sono trapelate di recente alcune indiscrezioni diffuse dal magazine Oggi. Secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, Berrettini e Melissa, dopo aver vissuto mesi di travolgente passione, non hanno trovato punti in comune su cui costruire qualcosa di più solido. Lui sempre in giro per il mondo (come tutti i tennisti professionisti passa gran parte dell’anno all’estero), lei invece sarebbe stata desiderosa di mettere su famiglia e vivere, per quanto possibile, un rapporto più stabile.

Sempre la rivista Oggi ha riferito che Berrettini in questo momento della sua vita e della sua carriera non se la sarebbe sentita di dare garanzie alla modella sul futuro. Da tale divergenza avrebbero iniziato a crearsi le prime crepe nella relazione. Crepe che alla fine sarebbero diventate voragini fino alla decisione di interrompere la storia sentimentale.

Come poc’anzi accennato, per ora la Satta ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla fine del legame. Parola d’ordine: privacy. Leggendo invece quanto esternato da Berrettini, fortunatamente, sembra che la relazione non si sia conclusa in modo traumatico. Resta un bel ricordo di un amore intenso, bruciato in fretta.