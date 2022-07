Fin dal suo ingresso nella famiglia reale inglese Meghan Markle si è rivelata una vera e propria mina vagante. Piuttosto difficile da gestire come conferma uno dei tanti episodi contenuti nell’ultimo libro dell’esperto reale Tom Bower. Un libro che sta già facendo chiacchierare parecchio perché contiene rivelazioni inedite sugli ultimi anni vissuti dalla famiglia reale inglese, messa a dura prova prima dalla Megxit poi dalla morte del Principe Filippo. A quanto pare la Regina Elisabetta e il Principe Carlo non avrebbero particolarmente gradito la scelta della moglie di Harry di non riconciliarsi con il padre Thomas Markle.

Sembra che nel 2018 – anno del matrimonio tra Harry e Meghan – la monarca e l’erede al trono avrebbero spinto più e più volte l’ex attrice a riavvicinarsi al genitore. Un modo non solo per riunire la famiglia ma soprattutto per mettere a tacere l’uomo, che ha rilasciato interviste a destra e manca da quando la figlia ha iniziato a frequentare il secondogenito di Lady Diana.

Stando a quello che si legge nel libro di Bower – intitolato “Revenge: Meghan, Harry And The War Between The Windsors” – la Regina Elisabetta e il Principe Carlo avrebbero chiaramente invitato Meghan Markle a recarsi in Messico per trovare un accordo con Thomas. Accordo che non sarebbe mai avvenuto perché l’ex star di Suits si sarebbe rifiutata.

Stando alle indiscrezioni di Bower Carlo avrebbe addirittura rimproverato il Principe Harry per il comportamento adottato dalla neo moglie ma alla fine l’avrebbe spuntata Meghan, che ancora oggi si tiene a debita distanza dall’ex marito della madre.

La Marle avrebbe dunque disobbedito agli ordini della Regina Elisabetta, creando così la prima importante frattura con la famiglia reale.

La storia del padre di Meghan Markle

Thomas Markle era un direttore della fotografia: è stato lui, quindi, a trasmettere la passione per la recitazione a Meghan. La madre della duchessa di Sussex – Doria Radlan – è invece un’istruttrice di yoga ed esperta in lavori sociali.

La storia tra i due si è interrotta quando Meghan aveva appena sei anni e pare che da allora non abbia avuto un rapporto costante con il padre che, da un precedente matrimonio, ha avuto altri due figli: Thomas Junior e Samantha.

Al matrimonio di Harry e Meghan non era presente alcun parente della Markle ad eccezione della madre. Un rapporto già complicato che sarebbe degenerato completamente in seguito alle interviste di Thomas con la stampa di mezzo mondo.