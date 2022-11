Ecco quali sono tutti gli show confermati e no per le prossime stagioni dell’anno 2023 direttamente dal direttore di rete

Novità per le prossime stagioni televisive Mediaset, svelate in anteprima da Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa da lui stesso indetta nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre 2022. Ci sono, in particolare, delle conferme annunciate per diversi programmi TV molto amati. Innanzitutto, è stato confermato l’allungamento del Grande Fratello Vip. Anche la settima edizione sarà lunghissima e tratterà, dunque, gli attuali concorrenti e probabilmente futuri new entry nella Casa di Cinecittà fino alla primavera del 2023.

Dalla prossima settimana, il reality show condotto da Alfonso Signorini tornerà a un singolo appuntamento settimanale. Questa decisione è arrivata per stare al passo con il Campionato mondiale di calcio in Qatar del 2022. Dunque, più avanti il GF Vip dovrebbe tornare in onda con il doppio appuntamento. Ci sono novità anche per l’Isola dei Famosi, che tornerà nella primavera del 2023 con una nuova edizione. Bisognerà capire chi salirà al time del reality show svolto in Honduras, in quanto pare che Ilary Blasi non sia poi così convinta di voler rivestire ancora questo ruolo dopo la recente separazione da Francesco Totti.

Come già indicato, Temptation Island tornerà in onda. Inoltre, è stato confermato lo show di Pio e Amedeo. Di recente, il duo comico ha fatto ritorno sul piccolo schermo con la stagione quattro di Emigratis, con quattro puntate in prima serata su Canale 5.

Non solo, anche Michelle Hunziker avrà modo di fare ritorno sul piccolo schermo con Michelle Impossible. Sempre nel corso di questa conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato due serate evento con il celebre gruppo musicale Il Volo.

C’è la possibilità che faccia ritorno sul piccolo schermo il programma Mai dire gol, mentre La Talpa è stata rimandata al prossimo autunno 2023. Quest’ultima notizia è stata commentata negativamente, in questi minuti, da quei telespettatori che non vedono l’ora di ritrovare il famoro programma sulle reti Mediaset. Finora sono usciti fuori vari rumor sulla futura edizione de La Talpa.

Per quanto riguarda Barbara d’Urso non ci sono, al momento, novità. Infatti, dalle notizie che sono trapelate in queste ore sembra che nel corso di questa nuova conferenza del 10 novembre 2022, Pier Silvio Berlusconi non abbia annunciato alcuna nuova trasmissione che vedrà al timone la conduttrice. Pertanto, pare che la d’Urso continuerà semplicemente a stare alla guida di Pomeriggio Cinque.