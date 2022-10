Ilary Blasi si sta tenendo alla larga dal piccolo schermo. L’ex Letterina di Passaparola è onnipresente su Instagram, dove pubblica quotidianamente foto e video, ma manca dalla tv dalla scorsa primavera, dalla fine dell‘Isola dei Famosi. Al momento la conduttrice ha scelto di rifiutare tutte le interviste inerenti la fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi Ilary Blasi voleva prendersi un anno di pausa dal mondo dello spettacolo. Era pronta addirittura a rinunciare all’Isola dei Famosi, reality show che conduce su Canale 5 da qualche anno. Poi però ha cambiato idea…

Il magazine di attualità, gossip e showbiz fa sapere:

“Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”

Dunque Ilary Blasi tornerà sul piccolo schermo nella primavera 2023, ancora una volta al timone dell’Isola dei Famosi. La trasmissione inizierà subito dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Riserbo più assoluto su inviato e opinionisti.

Sono in molti a sperare in un ritorno di Alvin, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Quest’ultimo ha però di recente lasciato Mediaset per approdare a Tv 8, un suo rientro all’Isola dei Famosi appare dunque poco concreto. Intanto sono iniziati i primi provini per il nuovo cast.

Quanto guadagna Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Condurre l’Isola dei Famosi è importante per Ilary Blasi dal punto di vista privato ed economico. La presentatrice riceve infatti un sostanzioso cachet per il suo impegno a Mediaset. Stando ad alcuni pettegolezzi la 41enne percepirebbe per ogni edizione della trasmissione quasi un milione netto di euro.

Proprio perché i suoi guadagni sono elevati – oltre all’Isola dei Famosi bisogna considerare anche le pubblicità e le sponsorizzazioni su Instagram che sono assai cospicue – Ilary Blasi non avrebbe chiesto alcun mantenimento per sé all’ex marito Francesco Totti.

L’ex valletta di Fabio Fazio avrebbe chiesto solo il giusto assegno per i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. L’accordo di separazione, però, non è stato ancora raggiunto. Totti ha addirittura consegnato all’ex moglie le sue borse firmate ma non ha ricevuto in cambio i suoi preziosi orologi.