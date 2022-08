La Talpa, il ritorno: rivoluzione nel cast. Chi NON ci sarà

In linea teorica, nella primavera del 2023 su Mediaset dovrebbe tornare (il condzionale è d’obbligo) una trasmissione diventata anni fa un piccolo cult per il pubblico televisivo italiano: sembra infatti che nel palinsesto del prossimo anno sia inclusa anche la nuova edizione de La Talpa, il reality show che ai tempi fu presentato in un primissimo momento da Amanda Lear e successivamente, per tre sole edizioni, da Paola Perego.

Del ritorno de La Talpa su Mediaset si vocifera ormai da anni, ma fino a questo punto si era sempre trattato si rumor che mai avevano trovato conferma nella realtà. Ma in questi ultimi mesi si è parlato con sempre maggiore insistenza di una terza potenziale stagione dello show, che a quanto pare potrebbe essere molto diversa dalle precedenti.

Ad anticipare i clamorosi cambiamenti nel format originale è stata nelle scorse ore la pagina The Gossip TV. Sul media, disponibile su Instagram, è riportata l’indiscrezione secondo cui la nuova edizione di La Talpa potrebbe essere completamente “Nip”. Se il rumor dovesse essere confermato, dunque, al reality non parteciperanno soubrette, tronisti, sportivi o ex star della tv alla ricerca di un po’ di visibilità.

La Talpa, il format originale: come funziona la trasmissione

La primissima edizione del programma era stata trasmessa su Rai 2 nel 2004, mentre quelle del 2005 e del 2008 erano andate in onda su Italia 1.

Nel format, un gruppo di vip parte all’estero (nell’ordine le location sono state lo Yucatan, il Kenya e il Sudafrica) per vivere insieme diverse settimane nella stessa grande casa e affrontando una serie di prove. All’interno del gruppo c’è una talpa, cioè un concorrente che deve provare a sabotare le prove degli altri concorrenti senza farsi scoprire.

La Talpa: chi sono stati i “traditori” delle edizioni passate

La prima edizione de La Talpa ha visto come “infilitrato speciale” della produzione il conduttore Marco Predolin. Nel 2005, invece, a interpretare il ruolo della talpa è stato il cantante Paolo Vallesi. Nell’ultima edizione del 2008 la talpa era l’ex attore di film per adulti Franco Trentalance.