La Talpa: 5 conduttrici in lizza (c’è anche Belen) e nome inviato

C’è grande attesa per il ritorno del reality show Mediaset, che per la prima volta sarà prodotto da Maria De Filippi

Tra le (poche) novità della prossima stagione televisiva di Mediaset c’è sicuramente il ritorno de La Talpa. L’amato reality show, che manca dal piccolo schermo dal 2008, riapparirà su Canale 5 nella primavera 2023 e sarà prodotto per la prima volta dalla Fascino di Maria De Filippi. In questo periodo la conduttrice con il suo team di autori sta valutando il cast migliore per tornare in video col botto.

A partire dalla conduttrice: diversi i nomi che la De Filippi starebbe vagliando. Ben cinque, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo Tv. In pole position ci sarebbe Silvia Toffanin, pronta a ritagliarsi sempre più spazio sulla rete del compagno Pier Silvio Berlusconi. La totale assenza di esperienza in un format del genere però potrebbe rivelarsi fatale per la docile giornalista.

Chi invece sarebbe perfetta per gestire liti e polemiche è Simona Ventura. Il volto Rai ha già assicurato sui social network di non essere interessata al progetto ma data la sua lunga amicizia con Maria De Filippi non è escluso in futuro un repentino cambio d’idea…La moglie di Maurizio Costanzo sarebbe inoltre valutando i nomi di Belen Rodriguez, Anna Tatangelo e Stefania Orlando.

La soubrette argentina ha voglia di crescere come conduttrice e dopo Tu si que vales e Le Iene vorrebbe mettersi alla prova con qualcosa di nuovo ed eccitante. Idem per l’ex compagna di Gigi D’Alessio, che grazie a Scene da un matrimonio ha dimostrato di saperci fare tra telecamere e copioni.

La Orlando, al contrario, si è pubblicamente autocandidata per il ruolo di conduttrice a La Talpa 2023. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è detta pronta a mettersi in gioco e avrebbe addirittura sostenuto un provino con la De Filippi, stando ai rumors che circolano dietro le quinte.

Chi sarà l’inviato de La Talpa?

Per quanto riguarda l’inviato de La Talpa 2023 il nome più accreditato fino ad oggi sarebbe quello di Filippo Bisciglia, che quest’estate si è ritrovato senza Temptation Island. Proprio per ricompensarlo di questa grave perdita Maria De Filippi, la prima a credere nel talento dell’ex gieffino quasi dieci anni fa, sarebbe pronta a chiamarlo per il suo nuovo programma.

Occhio però a Stefano De Martino, da sempre il pupillo di Queen Mary che già in passato è stato inviato all’Isola dei Famosi…Non è da escludere a La Talpa proprio l’accoppiata formata da Belen e Stefano, come accaduto già in altre trasmissioni Rai e Mediaset.