Mauro Corona a Linea Bianca, Rai 1 infrange il Codice Etico

Dopo l’estromissione dello scrittore da Rai 3, la rete televisiva ammiraglia ha accolto lo scrittore friulano in una delle sue trasmissioni andando contro i provvedimenti che lo hanno colpito

Mauro Corona, lo scrittore che fino a poco tempo fa partecipava a Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer, oggi è apparso in un’ altra trasmissione tv, Linea Bianca, su Rai 1. Fin qui nulla di strano se non fosse che momentaneamente Corona non gode proprio di una buona reputazione negli studi della rete di Rai 3.

La vicenda che ha coinvolto la sua “Bianchina”, così come lui la chiama, e il direttore di Rai 3 Franco di Mare, dove veniva trasmesso Cartabianca, lo ha portato ad essere escluso dal Servizio Pubblico secondo quanto testimoniato in Vigilanza Rai dallo stesso direttore. Quest’ultimo infatti aveva spiegato di aver chiesto al Comitato aziendale per il controllo del Codice Etico che tipo di provvedimenti prendere nei confronti dello scrittore. E la questione si era risolta bannando fuori dall’azienda Corona. Queste erano state le parole del direttore:

“Io non ho cacciato Corona ma ho chiesto al Comitato per il controllo del Codice Etico cosa dovevo fare e il Codice Etico ha detto che Corona era fuori dall’azienda per quello che aveva fatto e detto”

Le misure prese dai piani alti della Rai a molti erano risultate eccessive. Soprattutto ai telespettatori e a Bianca Berlinguer che, nonostante i piccoli screzi, ha sempre avuto un buon rapporto con lo scrittore friulano. Infatti, più volte recentemente lo ha difeso anche di fronte alle telecamere, considerando chiusa la vicenda che l’aveva vista coinvolta. Corona aveva dato della “gallina” alla giornalista ma poi si era scusato con lei. Il direttore di Rai 3 Franco di Mare però non aveva lasciato cadere la cosa ed era andato a fondo della situazione.

Proprio in queste ultime settimane si sono succedute una serie di interviste e dichiarazioni in cui Mauro Corona ha espresso la sua. Secondo la sua modesta opinione il direttore di Rai 3 ce l’avrebbe con lui per degli screzi avuti in passato. E quindi avrebbe trovato il modo di rifarsi, cogliendo la palla al balzo su un suo inciampo nei confronti della Berlinguer.

In ogni caso, la sua apparizione a Linea Bianca ha destato molto stupore. Lo scrittore in collegamento con il conduttore Massimiliano Ossini ha discusso di vette alpine e ha mostrato il proprio libro proprio sulla rete ammiraglia, Rai 1 noncurante della sua estromissione .

Mauro Corona ha dunque ritrovato un suo spazio ma chissà cosa ne penserà Franco di Mare. Alla fine hanno vinto i telespettatori che desideravano il ritorno dello scrittore friulano in tv.