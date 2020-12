Mauro Corona, è guerra aperta tra Berlinguer e Di Mare: l’ira di Bianca

La conduttrice di CartaBianca interviene duramente contro il direttore di Rai Tre che non vuole il ritorno in studio dello scrittore

Non smette di tenere banco il caso di Mauro Corona. Lo scrittore è stato allontanato dalla trasmissione di Rai Tre CartaBianca dopo aver dato in diretta della “gallina” alla conduttrice Bianca Berlinguer. Il fatto curioso, però, è che quest’ultima ha perdonato l’escandescenza di Corona e si è detta pronta a riaverlo in studio. Tuttavia il veto sulle ospitate è stato posto dal direttore della terza rete Rai, Franco Di Mare. Il dirigente si sta opponendo categoricamente a un rientro nel programma dello scrittore. Sulla vicenda è intervenuta nuovamente la Berlinguer, attraverso un’intervista rilascia al Corriere della Sera.

La giornalista commenta in modo deciso la decisione di Di Mare specificando che se qualcuno doveva essersi sentito offeso in prima persona, quel qualcuno avrebbe dovuto essere lei stessa. “In nome dell’offesa al genere femminile, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l’opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, cioè io”, ha chiosato Bianca. E ancora: “In nome della presunta tutela del genere femminile è stato un maschio a decidere della gravità dell’offesa e della sanzione, ignorando l’opinione della parte lesa”.

La conduttrice di CartaBianca non arretra di un millimetro e continua a ‘sferzare’ sulla scelta adottata dal direttore di Rai Tre, rimarcando che Corona si è scusato più volte. Non solo: sottolinea che la posizione assunta da Di Mare ha provocato un’intrusione diretta “sui contenuti del suo programma”. E ciò, aggiunge la Berlinguer, ha “mortificato completamente la mia autonomia“.

Berlinguer contro Franco Di Mare sul caso Mauro Corona

La giornalista tuona ancora duramente, spiegando che tra l’altro, il fatto di non permettere il ritorno in studio di Mauro Corona “è stato l’unico momento in cui il direttore si è interessato del programma”. Gli attacchi a Di Mare non sono finiti qui perché la giornalista prosegue, affermando che non riesce ad immaginarsi che un dirigente voglia “danneggiare” un talk di cui è responsabile.

Secondo Bianca il danno non solo si ripercuote sul suo show ma anche sull’intera azienda Rai. Inoltre specifica che tale fatto è testimoniato dai tantissimi messaggi che arrivano ogni volta che la trasmissione va in onda. Nella fattispecie è convinta che il pubblico sia favorevole al ritorno dello scrittore in qualità di ospite fisso.

Quindi fa notare una volta di più che Corona ha subito chiesto scusa a lei e alle donne in generale, laddove qualcuna di queste si fosse sentita offesa. In aggiunta, spiega sempre Bianca che è un vero e proprio fiume in piena, la cacciata di Mauro “senza appello” e senza che lei stessa è stata consultata sulla questione risulta illogica. La Berlinguer spiega infine che si sarebbe potuti intervenire con una “sospensione temporanea”, ma non con un allontanamento inappellabile.

Quindi? Corona tornerà a CartaBianca? “Sarebbe bellissimo”, ma chissà…