Mauro Corona tuona su Franco Di Mare: nuovo e duro sfogo dello scrittore

Lo scrittore trentino non le manda a dire al direttore di Rai3, Franco Di Mare, e ancora una volta chiede che il veto sul suo nome possa essere tolto per poter ritornare a CartaBianca, al fianco della sua “Bianchina”.

Non tende a placarsi la polemica di Mauro Corona contro il direttore di Rai 3, Franco Di Mare che, a detta dello scrittore, lo avrebbe epurato dal programma CartaBianca. L’artista a settembre, dopo un litigio in diretta con Bianca Berlinguer, è stato allontanato dalla trasmissione del martedì di Rai 3 e non vi ha fatto più ritorno. Nonostante i molteplici appelli televisivi, a Corona non è stato perdonato dalla direzione Rai il termine utilizzato nei confronti della giornalista. L’aveva insultata definendola una “gallina”, motivo per cui la stessa Berlinguer durante l’impietosa scena aveva deciso di chiudere il collegamento con lo scrittore.

L’affaire Corona-Berlinguer

Da quella puntata di settembre di CartaBianca, Mauro Corona non ha più fatto ritorno dalla sua “Bianchina”, come piaceva a lui definire la giornalista, autrice della trasmissione di attualità politica della terza rete. Anche ai telespettatori pare manchi il duo Berlinguer-Corona che, nel corso degli anni, aveva portato avanti un discreto seguito in termini di share. Gli screzi fra i due non erano mai mancati nemmeno in passato. Numerose sono state le scene di battibecchi fra Bianca e Mauro ma, una volta terminata la puntata entrambi tornavano a confessarsi il rispetto reciproco e continuavano a portare avanti il loro spazio all’interno della trasmissione.

Durante l’ultima occasione, però, le parole di Corona hanno fatto alterare non solo la Berlinguer, ma anche tutta la direzione Rai che ha affermato di non voler più ammettere ospitate da parte dell’artista trentino. Dopo un primo momento di gelo, la giornalista ha deciso di perdonare Corona e di accettare le scuse che lui, pubblicamente e in diverse reti tv, le aveva fatto. Acqua passata, quindi, per i due protagonisti del litigio. Ma non per la Rai. Il veto su Corona è rimasto e rimarrà tale per molto tempo.

Franco Di Mare e il veto su Corona in Rai

Non è bastato il tapiro consegnato a Franco Di Mare da parte di Striscia la Notizia a placare gli animi. Il direttore della terza rete è rimasto sulle sue posizioni: “Niente di personale, ma ha offeso le donne” – ha affermato il giornalista. Corona, però, non ci sta e in un’intervista rilasciata al programma radiofonico Tg Zero di Radio Capital ha professato un forte risentimento nei confronti di Di Mare. “Questa persona qui si spacciava per mio amico. Io lo chiamo Frank Di Lago perché il mare è un’entità troppo grande, troppo possente, troppo nobile. Che si accontenti di un bel lago“.

Per l’artista il direttore di Rai 3 avrebbe delle questioni in sospeso con lui che risalgono al 2011 quando, proprio Mauro Corona, vinse il Premio Bancarella a cui entrambi ambivano. “Franco vieni qui e te lo prendi il Bancarella! – ha continuato Corona – Io non so che farmene, non so neanche dove l’ho messo”. Lo scrittore è quindi tornato sulla questione mettendo in mezzo anche l’amica Bianchina. “Ho chiesto scusa alla Berlinguer e lei ha accettato perché è una buona persona”.

“Lui invece con la scusa di eliminarmi e di danneggiare anche lei si è eretto a paladino delle donne offese”. Infine muove una pesante accusa diretta proprio a Franco Di Mare. “Io ne ho offesa solo una (di donna, ndr), le donne le ho sempre difese e ci sono le prove televisive. Lui no, l’ha beccato pure Striscia la notizia a palpeggiare qua e là!” Corona quindi si spinge oltre e accusa Di Mare di essere bugiardo e di fare troppo il paternalista retorico.

“Non permetto a Frank Di Lago di accampare scuse, di dire che ho offeso le donne d’Italia. No caro Franco, ne ho offesa una solo e ho chiesto scusa, non per comodo ma perché mi sono sentito veramente male dopo quella sparata lì“. Vedremo se il direttore Di Mare replicherà alle accuse o lascerà cadere la cosa, continuando a lasciare fuori Corona dalla trasmissione della sua rete.