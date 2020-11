By

Bianca Berlinguer è tornata a parlare dell’esclusione di Mauro Corona a Cartabianca. Un ospite irruento e ingombrante, che aveva però reso il programma della Berlinguer più vero e appassionato. La figlia di Enrico Berlinguer non ha accettato la scelta del direttore di Rai Tre Franco Di Mare e in una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha espresso rabbia e delusione per la vicenda.

“Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione; vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile“

Nonostante il duro scontro in diretta Bianca Berlinguer ha perdonato Mauro Corona, che riteneva un “pezzo” originale e divertente di Cartabianca. La giornalista e conduttrice si è sentita esclusa dalla vicenda nonostante sia stata protagonista principale:

“Non mi è stato lasciato il diritto di gestire l’offesa. È diventata una questione tra maschi. La sera stessa del fattaccio, Di Mare mi ha inondato di messaggi, da mezzanotte alle due del mattino, con un solo contenuto: ‘Mai più Corona in trasmissione‘. E io: ‘Ne parliamo domani”

Tra Franco Di Mare, ex volto di Rai Uno oggi direttore di Rai Tre, e Bianca Berlinguer c’è stato dunque un acceso confronto come sussurravano i gossip qualche settimana fa. La stessa Berlinguer ha ammesso:

“Appena sono entrata nella sua stanza, l’incipit è stato: ‘Quell’uomo non tornerà più nella tua trasmissione, questa offesa non può passare impunita‘. E io: ‘Non spetta solo a te valutare l’entità dell’offesa. Sono in grado di risolverla da sola’”

Bianca Berlinguer ha puntualizzato di non aver mai avuto alcun rapporto con Franco Di Mare. I due si sono confrontati solo ed esclusivamente sul caso Mauro Corona. Una situazione spiacevole per la Berlinguer, che non ha nascosto la solitudine che si respira nei corridoi Rai.

“La vicenda ha accentuato la mia solitudine in Rai. Neanche quando Campo Dall’Orto mi ha rimossa da direttore del Tg3 ho avvertito qualcosa di simile: con lui ci siamo incontrati, confrontati, scontrati, mentre adesso sento di non avere interlocutori”

La vicenda Mauro Corona-Franco Di Mare

Lo scorso settembre Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno avuto un’accesa discussione in diretta tv, a Cartabianca. Senza mezzi termini il romanziere ha definito l’erede di Enrico Berlinguer una “gallina”. La conduttrice Rai ha bloccato lo scrittore dopo che quest’ultimo aveva citato il nome di un albergo. In seguito al divieto perentorio di fare pubblicità, Corona ha insultato la giornalista.

Lo scontro si è consumato sotto lo sguardo dell’attore Claudio Amendola, altro ospite della trasmissione che ha assistito a tutta la scena in collegamento. Una brutta pagina della tv italiana che ha poi spinto Corona a chiedere prontamente scusa alla giornalista Rai per il suo comportamento da “maleducato, cafone, rozzo”.

Mauro ha chiesto scusa in un’intervista alla carta stampata e pure durante i collegamenti a L’Assedio di Daria Bignardi e Stasera Italia di Barbara Palombelli. Scuse prontamente accettate da Bianca Berlinguer, che ha pure salutato il suo ex opinionista in una recente puntata di Cartabianca.

Diversa la posizione di Franco Di Mare, che ha definito “necessario” l’allontanamento di Mauro Corona da Cartabianca dopo quanto accaduto con Bianca Berlinguer. Una lite che, a detta di Franco, ha offeso tutta la categoria femminile. Di Mare ci ha tenuto a precisare che non si tratta di antipatie personali ma di comunicare i valori giusti sulla tv di stato.