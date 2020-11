By

Si ingrossa l’affare Mauro Corona. Stando a quello che scrive Dagospia, l’esclusione dell’artista 70enne da Cartabianca non sarebbe proprio andata giù alla giornalista Bianca Berlinguer. Una decisione aziendale, che avrebbe portato a più di uno scontro tra la conduttrice e il collega Franco Di Mare, nuovo direttore di Rai Tre dallo scorso maggio. A quanto pare la figlia di Enrico Berlinguer starebbe cercando di fare il possibile per riavere il suo ospite ma sembra che Di Mare non sia intenzionato a cedere. Chi la spunterà?

A Striscia la notizia Franco Di Mare ha chiarito che l’allontanamento di Mauro Corona da Cartabianca è stato necessario dopo la lite dello scrittore e scultore con Bianca Berlinguer. Una lite che, a detta di Franco, ha offeso tutta la categoria femminile. Di Mare ci ha tenuto a precisare che non si tratta di antipatie personali ma di comunicare i valori giusti sulla tv di stato.

Cosa è successo tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer

Lo scorso settembre Mauro Corona e Bianca Berlinguer hanno avuto un’accesa discussione in diretta tv, a Cartabianca. Senza mezzi termini il romanziere ha definito l’erede di Enrico Berlinguer una “gallina”. La conduttrice Rai ha bloccato lo scrittore dopo che quest’ultimo aveva citato il nome di un albergo. In seguito al divieto perentorio di fare pubblicità, Corona ha insultato la giornalista.

Lo scontro si è consumato sotto lo sguardo dell’attore Claudio Amendola, altro ospite della trasmissione che ha assistito a tutta la scena in collegamento. Una brutta pagina della tv italiana che ha poi spinto Corona a chiedere prontamente scusa alla giornalista Rai per il suo comportamento da “maleducato, cafone, rozzo”.

Mauro ha chiesto scusa in un’intervista alla carta stampata e pure durante i collegamenti a L’Assedio di Daria Bignardi e Stasera Italia di Barbara Palombelli. Scuse prontamente accettate da Bianca Berlinguer, che ha pure salutato il suo ex opinionista in una recente puntata di Cartabianca.

Mauro Corona – vero nome Maurizio Corona – è entrato nel cast fisso del programma di Rai Tre a settembre 2018 e ha subito attirato l’attenzione con le sue opinioni dirette e taglienti.