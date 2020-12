Mauro Corona da Peter Gomez: altre rivelazioni su Di Mare e Berlinguer

Altra intervista, altre frecciatine, altre polemiche: il caso Mauro Corona cacciato dal talk di Rai Tre CartaBianca non smette di sollevare malumori e faide interne al servizio pubblico. Il fatto ormai è noto e riassunto per sommi capi si presenta così: lo scrittore settimane fa dà della ‘gallina’ in diretta a Bianca Berlinguer. Il direttore di Rai Tre Franco Di Mare lo estromette dalla trasmissione mentre Bianca perdona il suo ospite e chiede insistentemente di riaverlo in studio. Di Mare non molla e inizia uno scambio di dichiarazioni velenose tra la conduttrice e lo stesso dirigente. In mezzo Corona, anch’egli agguerrito con quest’ultimo.

Nelle scorse ore lo scrittore ha rilasciato un’intervista televisiva a La Confessione (in onda sul canale Nove l’11 dicembre 2020 a partire dalla ore 22,45), format condotto dal giornalista Peter Gomez. Con il direttore de Il Fatto Quotidiano online Corona ha ripercorso tutta la vicenda. Da un lato ha nuovamente chiesto scusa all’amica Berlinguer per il comportamento avuto sopra le righe, dall’altro ha tuonato sul direttore di Rai Tre.

“Cosa è successo con il direttore di Raitre Franco Di Mare? Non permetto a nessuno di dire che ho offeso tutte le donne, non solo d’Italia, ma del pianeta, per eliminarmi”. Così Corona a La Confessione. Il patatrac si è verificato lo scorso 23 settembre, quando la Berlinguer venne apostrofata in modo tutt’altro che galante, per usare un eufemismo, con il termine “gallina”.

“Lei mi ha detto subito che c’era il direttore che non voleva più saperne di Corona”, ha raccontato Corona, che nel frattempo è in libreria con ‘L’ultimo sorso. Vita di Celio’ (edizioni Mondadori). E ancora:

“Quello che mi ha dato fastidio, e ho accettato questa confessione con lei, Gomez, per chiarire alcune cose, è che l’hanno messa come se io abbia offeso tutte le donne, non solo d’Italia, ma del pianeta: io ho offeso una donna e non permetto a nessuno di campare scuse per eliminarmi facendo il paladino delle donne d’Italia o del pianeta”.

Corona ha quindi ammesso una volta di più di essere assolutamente e “sinceramente pentito”, ricordando di aver sporto le sue scuse alla giornalista di CartaBianca. Scuse “non per opportunismo”, ha sottolineato. Poi la confidenza sul fatto che la lontananza dal talk di cui è stato spesso protagonista gli pesa: “Ci tornerei volentieri , ma che si usi la difesa delle donne offese da Corona per eliminarmi non lo tollero e non lo permetto a nessuno, né al direttore di Raitre né a chicchessia”.

Franco Di Mare: l’audizione in Commissione parlamentare e le critiche di Valeria Fedeli

Ieri Franco Di Mare è stato chiamato in Commissione parlamentare per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto ad essere così inflessibile su Mauro Corona. Particolarmente dura Valeria Fedeli del Partito Democratico che ha attaccato il direttore per via della gestione del caso. Inoltre ad attaccare con toni aspri e sarcastici il dirigente in questi giorni è stata anche Striscia la Notizia che gli ha riservato dei servizi salatissimi.