Maurizio Costanzo commenta i coach di Amici: “Grigolo potrebbe stupire”

Serale Amici 18, nuova sfida per i due coach: Ricky Martin ritorna

Vittorio Grigolo e Ricky Martin si sfideranno di nuovo. Il cantante portoricano ha dovuto lasciare la trasmissione per una settimana, per via di alcuni progetti finalizzati alla beneficenza: è stato sostituito da Fabio Rovazzi, che ha saputo bene come “farsi rispettare”. Ricky ritornerà presto e sarà prontissimo a difendere i componenti della squadra Bianca, soprattutto Mameli, che è stato messo a rischio eliminazione a seguito dell’ultima proposta fatta da Loredana Bertè: mandarlo in sfida contro Valentina venendo entrambi votati dal pubblico a casa. Ricky potrebbe opporsi categoricamente a tutto questo.

Maurizio Costanzo sui direttori artistici di Amici 18: ecco cosa pensa veramente di loro

Adesso, a parlare dei due coach di Amici 2019, è stato Maurizio Costanzo che, nella sua rubrica del settimanale Nuovo, ha risposto a una domanda di una lettrice. Gli è stato chiesto come mai siano stati scelti due direttori artistici così diversi, uno conosciuto in tutto il mondo e uno meno, uno che rappresenta il genere pop-latino e uno la lirica… Costanzo ha risposto in questo modo: “Se i due coach fossero stati simili forse la gara del sabato sera di Canale 5 sarebbe stata noiosa, non crede? La differenza tra lo stile di Ricky Martin e quello di Vittorio Grigolo invece porta più vivacità al confronto tra i ragazzi. E poi chissà: il tenore potrebbe stupire tutti”. Ci sorprenderà approfittando del caos creato dopo la notizia della possibilità di rivedere Valentina ad Amici 18?

Caos ad Amici 2019! Ultime sorprendenti novità

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono state anche delle prese di posizione inaspettate: Timor Steffens, dopo aver continuamente criticato Loredana Bertè, ha deciso di sostenere la sua causa. Un colpo basso agli altri professori! Inoltre sappiamo che, nelle ultime ore, è uscita un’intervista sulla madre di Vincenzo Di Primo che sta facendo tanto chiacchierare…