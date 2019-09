Mattia Marciano nuovo tentatore di Temptation Island Vip? Lo scoop

Temptation Island ultime notizie: nuovi single in arrivo dopo l’eliminazione di Ciro e Federica

Grandi novità a Temptation Island Vip 2! Dopo che Ciro Petrone e Federica Caputo hanno fatto le valigie per tornare a casa, la produzione ha deciso di cambiare alcuni tentatori del programma: al loro posto, personaggi sconosciuti, ma anche alcuni che abbiamo già visto in altre trasmissioni. Come ben sapete, tanti di loro hanno avuto a che fare con Uomini e Donne, e pare che adesso un ex tronista abbia deciso di cimentarsi in una nuova avventura corteggiando le fidanzate dell’isola delle mille tentazioni. Non è la prima volta che succede: Andrea Cerioli, ad esempio, aveva preso parte al programma per poi finire nuovamente a U&D, dove ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Arianna Cirrincione.

Mattia Marciano a Temptation Island? Avvistamenti importanti sull’ex tronista di U&D

Chi è il nuovo single di Temptation Island? IlVicolodelleNews.it ha spiegato che Mattia Marciano potrebbe essere uno dei nuovi tentatori. Non ci sono al momento foto che dimostrino la sua partecipazione, ma ci sono state delle segnalazioni importanti che farebbero pensare a un attivo coinvolgimento dell’ex tronista nel programma. A Uomini e Donne, non ha avuto uno splendido percorso, ma potrebbe rifarsi con Temptation Island… se il suo nome dovesse essere confermato a giorni.

Temptation Island gossip: quello che sappiamo su Mattia Marciano e sulla nuova coppia

Recentemente Mattia Marciano ha fatto chiacchierare per la sua liasion amorosa con Viktorija Mihajlović e con altre ragazze famose, ma aveva fatto parlare anche per quello che era successo in passato con Chiara Nasti. Ora è single… e pronto per Temptation Island? Non dovrebbe essere l’unico volto conosciuto che entrerà a far parte del cast: una nuova coppia farà molto presto la sua comparsa!