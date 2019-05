Mattia Marciano su Angela Nasti: “Ci siamo amati, ma ho sofferto molto”

Uomini e Donne gossip, Mattia Marciano e Angela Nasti: una storia d’amore importante

Angela Nasti e Mattia Marciano hanno avuto un’intensa storia d’amore. Difficile, per certi versi, ma comunque l’ex tronista di Uomini e Donne avrà un bellissimo ricordo di lei. Quello di cui non si capacità è il fatto di esser stato lasciato di punto in bianco, senza aver ricevuto delle precise spiegazioni… e poi l’ha ritrovata seduta sul trono! Un colpo al cuore, per Mattia, che ha ammesso, durante l’intervista a DiPiù Tv, di aver nutrito un forte sentimento nei suoi confronti. Si sono conosciuti nel 2016 a Napoli, in un locale: lui avrebbe voluto darle il suo numero di telefono, ma lei ha rifiutato; solo dopo alcuni mesi, la fashion blogger lo ha contattato su Facebook e lo ha corteggiato senza tregua.

La confessione di Mattia Marciano: ha sofferto molto per Angela Nasti

Mattia Marciano non riesce a seguire Angela Nasti a Uomini e Donne sia perché ha svariati impegni di lavoro (continua a fare il dentista) sia perché gli ha lasciato una profonda preferita. Ecco cos’ha detto alla rivista DiPiù Tv: “Angela e io ci siamo molto amati, anche di recente ho sofferto per la sua volubilità e dopo non ho mai voluto vederla in Tv sul trono”. A Uomini e Donne, emergono sempre nuovi gossip e questa volta riguardano Angela Nasti che, quanto detto da Mattia Marciano, avrebbe avuto una storia seria con lui.

Una relazione complicata per Mattia e Angela di Uomini e Donne

Mattia Marciano non ha nessuna intenzione di vederla insieme a Luca Daffrè (erano emerse voci di incontri al di fuori della trasmissione tra Angela e il corteggiatore) perché ha già sofferto molto: “Ho sofferto moltissimo perché ero veramente innamorato e il mio amore lo dimostravo sempre”; una storia, la loro, piuttosto altalenante: “Alti e bassi significa vivere una giornata bellissima e magari rovinare tutto all’improvviso per una lite furiosa per una sciocchezza”.

U&D gossip, il racconto di Mattia sulla sua storia con Angela

Mattia Marciano e Angela Nasti sono stati insieme e il dentista ha rivelato alcuni retroscena interessanti: “Con Angela, tre anni fa, avevo vissuto un grandissimo amore ma alla fine lei aveva chiuso con me. Poi ero andato a Uomini e Donne per ricominciare, legandomi a Vittoria. E, una volta finita questa storia, è successa una cosa che veramente non mi aspettavo: Angela è tornata ancora da me. Me la sono ritrovata sotto casa. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che voleva ricominciare, che aveva sbagliato a lasciarmi. Ha detto che io ero l’uomo della sua vita”. L’influencer darà presto la sua versione dei fatti, magari negando di aver avuto una relazione con Mattia?