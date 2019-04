Uomini e Donne, Ignazio Moser e Angela Nasti si sono sentiti a telefono: la tronista e Luca Daffrè sono in contatto?

Aggiornamento: Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha dichiarato che la redazione è a corrente di tutto e che Angela ha fatto questa chiamata autorizzata dal programma e ripresa dalle telecamere.

Ignazio Moser si è lasciato scappare uno scoop non indifferente sui suoi social. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, come i ben informati sapranno, è molto amico di Luca Daffrè, uno dei corteggiatori di Angela Nasti. Ebbene, stando a quello che Moser ha dichiarato durante una diretta Instagram, lui e la tronista si sarebbero sentiti a telefono in questi giorni. Le parole di Ignazio, ovviamente, hanno attirato l’attenzione dei fan della trasmissione che, numerosi, si sono chiesti: possibile che, qualora fosse vero quanto detto, i due si siano sentiti e le parole di Angela non siano arrivate a Luca (o viceversa)? Risulta difficile pensare che i due amici non abbiano parlato della cosa. Se così fosse, e se le dichiarazioni di Ignazio corrispondessero al vero, Angela e Luca fuori dalla trasmissione potrebbero essere – anche indirettamente – in contatto.

Di Angela Nasti Ignazio Moser ne ha parlato dopo che una fan, su Instagram, gli ha scritto: “Salvate Luca da Angela!”. A questo commento, allora, l’ex concorrente del Gf Vip ha risposto affermando: “Angela è brava, ieri l’ho conosciuta a telefono… non dovevo dirlo?”. La frase di Ignazio, oggi, potrebbe avere mille significati ma, di certo, è molto equivoca. Considerando i dubbi e le polemiche che già stanno prendendo forma sui social, probabilmente, della cosa si tornerà a parlare presto (magari in trasmissione?).

Uomini e Donne, Angela Nasti in difficoltà: lacrime al Trono Classico

Angela Nasti a Uomini e Donne potrebbe presto trovarsi in una scomoda situazione. Prima di tutto, in merito a quanto detto da Ignazio Moser, a meno che non arrivi una smentita prima, la tronista potrebbe essere chiamata a dare delle spiegazioni. Al Trono Classico oggi l’abbiamo vista particolarmente in difficoltà. In lacrime ha confessato di non essere riuscita ad accettare con tranquillità gli attacchi delle ultime settimane. Come reagirà adesso che tutti sono tornati a dubitare di lei?