Uomini e Donne oggi: Angela piange, Giulia in confusione

Oggi Uomini e Donne: Angela Nasti litiga con Giulia e piange

Nuova lite tra le due troniste di Uomini e Donne. Dopo la scorsa puntata, dove Angela e Giulia hanno avuto un’animata discussione in studio, la Nasti era convinta che qualche suo corteggiatore la raggiungesse in camerino per consolarla e tirarla un po’ su di morale. In ogni caso, nessuno dei ragazzi si è presentato. Alla fine, di tutta risposta, la bella napoletana ha deciso di non fare alcuna esterna. Oggi, i ragazzi spiegano il motivo per cui non sono voluti andare a parlare con lei dopo l’ultima registrazione. Fabrizio crede che non era il caso di intervenire nel bel mezzo di una lite tra donne e che lo avrebbe fatto solo se ad attaccare la tronista fosse stato un uomo. Alessio dice addirittura di non aver voluto mettere bocca sulla faccenda perché non crede che la ragazza sia dalla parte della ragione.

Alla fine, Lorenzo Riccardi interviene per dire la sua e crede che l’atteggiamento di Angela sia dato dalla sua giovanissima età e che non faccia assolutamente nulla di male nel comportarsi in questo determinato modo. Le due troniste hanno perciò una nuova lite e alla fine la Nasti finisce in lacrime, dichiarando anche di non essere come quella che invece sta passando. Maria De Filippi sposta poi l’attenzione su Giulia e manda in onda le sue nuove esterne. La prima è con Giulio. I due stanno molto bene insieme, ma Manuel arriva ad interrompere il tutto. Il ragazzo vorrebbe parlare con la Cavaglia ma lei preferisce restare con l’altro.

Uomini e Donne: Giulia tra Giulio, Flavio e Manuel

Manuel torna ad interrompere l’uscita di Giulia e Giulio una seconda volta, ma lei lo rifiuta nuovamente. Il ragazzo si arrabbia e alla fine non si presente in esterna. Maria De Filippi manda in onda l’uscita con Flavio. I due stanno molto bene insieme tra loro e si vede che c’è tanta attrazione fisica. Nonostante ciò, la ragazza non è completamente sicura dell’interesse di lui a causa della sua ex storia con Valentina, non scelta di Luigi Mastroianni.