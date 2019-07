UeD Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic fanno coppia: la conferma

UeD Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic fanno coppia. I due non si nascondono più. L’ex tronista sorride: “Sei peggio della finanza”

Mattia Marciano e Viktorija Mihajlovic sono una coppia e non si nascondono più. L’indiscrezione è trapelata esattamente una settimana fa e a lanciarla è stato il settimanale Chi. Il magazine da un lato smentiva il gossip che voleva l’ex tronista di Uomini e Donne vicino alla sua vecchia fiamma Angela Nasti – che nel frattempo ha ufficializzato la storia con il calciatore Kevin Bonifazi – dall’altro lato dava la pillola che il bel napoletano aveva intrapreso la frequentazione con la naufraga dell’ultima Isola Dei Famosi. I diretti interessati non hanno mai confermato la voce, ma oggi sono spuntati sui social scambiandosi delle battute che di fatto comprovano l’esistenza della love story.

“Per favore Instagram, non ci levare i like” ha scritto Viktorija sotto all’ultimo post Instagram di Mattia, riferendosi alla news annunciata nelle ultime ore relativa al social, il quale, in alcuni casi, non permetterà più di vedere il numero di like sotto a una foto. “Ringraziamo la comunità di Instagram”, ha risposto Marciano al quale la Mihajlovic ha replicato fulmineamente e simpaticamente: “Scopro tutto comunque”. “Sei peggio della finanza” l’ultima parola avuta dall’ex tronista. Lo spassoso botta e risposta di fatto conferma la love story.

UeD Mattia e Viktorija allo scoperto dopo gli spifferi della rivista Chi. Intanto la giovane sta affrontando un periodo familiare delicato: il padre Sinisa ha annunciato di avere la leucemia

Il gossip sui due ha cominciato a circolare la scorsa settimana, quando la rivista diretta da Alfonso Signorini ha scritto che la relazione è sbocciata più o meno da un mese. Tuttavia i diretti interessati avrebbero preferito non uscire subito allo scoperto, tenendo la frequentazione segreta. Almeno inizialmente per evitare pettegolezzi e malelingue. Ora però sembra che sia giunto il momento di non nascondersi più. Nel frattempo Viktorija sta attraversando un periodo familiare molto delicato. Pochi giorni fa il padre Sinisa, allenatore di Serie A del Bologna, ha dichiarato di avere la leucemia.