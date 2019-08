Matthew Atkinson: perché il suo Thomas di Beautiful ha problemi mentali

Matthew Atkinson spiega perché il suo Thomas di Beautiful è fortemente instabile

Un po’ tutti, in particolare i telespettatori americani che stanno seguendo le ultime vicende di Beautiful, si sono sempre chiesti il motivo per cui Thomas è una persona instabile. A spiegarlo ci pensa l’interprete Matthew Atkinson in una chat con Soap Opera Digest. Nel corso degli ultimi episodi andati in onda in America, il figlio di Ridge mostra tutta la sua instabilità. Dopo aver scoperto che Phoebe, la bambina adottata da sua sorella Steffy, è in realtà Beth, cerca di mantenere questo segreto tale. Il suo obbiettivo è quello di poter costruire una famiglia insieme a Hope e al piccolo Douglas. Per tale motivo, non può permettere che la Logan torni insieme a Liam. Pur di mantenere la bocca chiusa a tutti coloro che sono a conoscenza della verità, Thomas arriva addirittura a provocare la morte della povera Emma. Un gesto davvero folle, ma non è l’unico. Il giovane Forrester sfrutta l’ingenuità del suo stesso figlio per arrivare ai suoi obbiettivo. Inoltre, droga anche Liam, per tenerlo lontano da Hope e vicino a Steffy. Tutta una serie di momenti folli creati proprio da Thomas.

Thomas Forrester ha problemi psicologici: il motivo vede Ridge protagonista

Ormai, però, il piano di Thomas è giunto a una svolta non positiva per lui. Infatti, Hope scopre che Beth è viva e si ricongiunge a Liam. Un momento drammatico per Steffy, la quale non era a conoscenza della verità e stava crescendo Phoebe come fosse sua figlia. Ma ecco che le anticipazioni americane segnalano un’altra svolta. Thomas si sta nascondendo da un suo amico ed è pronto a mettere in atto un nuovo piano per ricongiungersi a Hope! Cosa farà questa volta il folle Forrester? Intanto, l’attore spiega il motivo per cui Thomas sarebbe così instabile. Scendendo nel dettaglio, Matthew è sicuro che a provocare questa follia nel sua personaggio sia stato il passato. Suo padre Ridge non è mai riuscito a dargli la serenità che avrebbe voluto, visto che era sempre in bilico tra Taylor e Brooke.

Matthew Atkinson, Thomas sempre più folle: la sua instabilità dovuta agli errori di Ridge

Il passato, una famiglia mai effettivamente riunita e il fatto di non sentirsi mai capito, hanno portato Thomas ad avere forti problemi mentali. Ricordiamo che, diversi anni fa, il giovane Forrester aveva già mostrato segni di squilibrio provocando incendi per uccidere Rick. E come mai sua madre Taylor, psicologa, non ha mai fatto nulla per aiutare il figlio? Probabilmente nessuno è mai riuscito ad accettare i problemi mentali di Thomas, che ora però diventano seriamente un pericolo per tutti. Matthew spiega che il suo personaggio ha problemi di abbandono, ma anticipa anche che sarà riscattabile. I telespettatori potranno davvero vederlo sotto una luce diversa dopo quanto fatto a Hope? Intanto, il Forrester continua a essere convinto che ciò che fa è sempre la cosa giusta.