Anticipazioni Beautiful puntate americane: Thomas droga Liam

Beautiful anticipazioni americane: Thomas geloso di Liam dopo aver ucciso Emma

Le ultime anticipazioni americane di Beautiful non parlano d’altro che dell’instabilità di Thomas. Il figlio di Ridge si mostra fortemente ossessionato da Hope. Il suo obbiettivo è quello di poter avere una famiglia insieme alla giovane Logan ed è proprio a un passo dall’ottenerlo. Infatti, distrutta per la perdita della sua bambina, Hope firma l’annullamento di nozze con Liam. I due si separano e lo Spencer torna a vivere a casa di Steffy, con Kelly e Phoebe. Inconsapevole che quest’ultima sia sua figlia Beth, la Logan decide di diventare una figura materna per Douglas, il figlio di Thomas. Nel frattempo, a conoscere la verità sulla piccola Beth sono Florence, Xander, Zoe e il figlio di Ridge. Mentre i primi due sono intenzionati a svelare questo enorme segreto, ecco che Thomas mette a tacere un altro personaggio che scopre la verità: Emma. Dopo aver provocato la morte di quest’ultima, il giovane Forrester inizia a fare sul serio anche con Liam!

Puntate America Beautiful, Thomas droga Liam durante la festa di Steffy

Sembra proprio che Liam sia in serio pericolo! Abbiamo visto ormai che Thomas è disposto davvero a tutto pur di non perdere Hope. Il giovane Forrester provoca addirittura la morte della pover Emma! E mentre Xander indaga, sicuro di chi sia il colpevole, Brooke si mostra fortemente preoccupata per la figlia. La Logan ha, infatti, compreso che Thomas non sta bene. Intanto, quest’ultimo chiama un suo vecchio amico per farsi dare della droga. A cosa gli servirà? Steffy sta organizzando una festa, alla quale invita anche Hope e Thomas. I due si presentano al party con il piccolo Douglas. Il giovane Forrester mostra subito la sua forte gelosia nei confronti di Liam.

Anticipazioni, Liam non si accorge di aver bevuto la bevanda preparata da Thomas

Mentre Liam è molto vicino a Hope, Thomas inserisce nel suo bicchiere la droga che ha appena acquistato. Purtroppo, il giovane Spencer beve la sua bevanda, inconsapevole del gesto compiuto dal Forrester. Il figlio di Bill si accorge solo dopo di non sentirsi bene, ma prima trascorrere una notte di passione con Steffy. Con il tempo, il povero Liam inizia ad avere dei problemi di memoria.