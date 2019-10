Matrimonio a prima vista, Luca e Cecilia ancora insieme: arriva la prova

Luca e Cecilia oggi stanno ancora insieme: news sulla coppia di Matrimonio a prima vista

Buone notizie per i fan di Matrimonio a prima vista: Luca e Cecilia stanno ancora insieme! In attesa di vedere la puntata speciale prevista su Real Time a novembre – la data non è stata al momento svelata – il Vicolo delle News ha scovato delle prove che non lasciano dubbi. Tramite alcuni indizi raccolti sui social network, sembra proprio che la coppia non sia scoppiata dopo la fine delle registrazioni. Cecilia e Luca hanno scelto di non divorziare e a distanza di tempo il loro matrimonio prosegue a gonfie vele. Come racconta il blog, qualche settimana fa Marco – l’ex marito di Ambra – ha organizzato delle cene alle quali hanno partecipato sia Luca sia Cecilia, segno che il rapporto tra i due va a meraviglia. Non solo: in altre storie Instagram di amici vicini a Luca si nota il ragazzo che indossa la preziosa fede nuziale.

Matrimonio a prima vista: Luca e Cecilia non si sono lasciati

Per saperne di più non resta che attendere lo speciale sei mesi dopo di Matrimonio a prima vista ma i dettagli che emergono sono più che chiari per i fan di Luca e Cecilia. Fin dalla prima puntata i due hanno attirato l’attenzione del pubblico e la loro intesa è stata immediata. È scoccata la classica scintilla, che ha lasciato senza parole pure gli esperti del programma. “Luca e Cecilia rappresentano la coppia della passione. Il rapido picco d’entusiasmo che ha caratterizzato la loro relazione ha sorpreso persino noi. Si sono espressi subito a tutto tondo e sono certa che i telespettatori saranno rimasti incuriositi dal loro modo di fare”, ha dichiarato la psicoterapeuta Nada Loffredi.

Luca e Cecilia non hanno fatto lo stesso errore di Federica

Luca e Cecilia hanno vissuto Matrimonio a prima vista 2019 senza inibizioni e pregiudizi. Al contrario di Federica, sposa di Fulvio, che ha fin da subito intralciato la sua nuova storia d’amore. Ma del resto non è facile sposare uno sconosciuto: basti pensare che nessuna delle coppie che ha partecipato in passato al programma è rimasta unita, eccezion fatta per Francesca Musci e Stefano Protaggi, che nel 2018 si sono addirittura risposati con rito religioso.