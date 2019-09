La psicoterapeuta di Matrimonio a prima vista: l’errore di Federica con Fulvio

Alla vigilia dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2019 la psicoterapeuta del programma, Nada Loffredi, ha parlato della coppia formata da Fulvio Amoruso e Federica Majorano. I due hanno avuto fin da subito, fin dal giorno delle nozze, qualche problema di troppo a lasciarsi andare. In particolare è stata la ragazza a mettere un muro davanti al suo sposo e in più di un’occasione ha fatto paragoni con il suo passato amoroso. Come nel caso del viaggio di nozze a Zanzibar, vissuto tra ansie e mille dubbi. Problemi che hanno portato Federica a chiedere tramite una video chiamata un consiglio proprio alla Loffredi. Quest’ultima, senza anticipare troppo sul futuro della coppia, ha sottolineato che un grande errore è stato commesso tra Fulvio e Federica fin dal primo incontro.

Fulvio e Federica: una coppia dalle innumerevoli potenzialità

“Per quanto riguarda Fulvio e Federica ci troviamo di fronte ad una coppia dalle innumerevoli potenzialità, finora non manifestate. Questo a causa della rigidità della ragazza che rende tutto più freddo. Una coppia che appare non evolversi, ancora prigioniera delle dinamiche del primo incontro”, ha spiegato Nadia Loffredi al settimanale Vero Tv. A detta della psicoterapeuta, Matrimonio a prima vista va affrontato senza alcun tipo di pregiudizio e questo è stato l’errore di Federica Majorano. “Bisogna sospendere ogni forma di giudizio, perché si corre il rischio di trasformarsi in un pregiudizio che si consolida e immobilizza di fatto la coppia. Questo atteggiamento è evidente nel caso della coppia formata da Federica e Fulvio, dove il primo impatto ha portato a cristallizzare le loro dinamiche e a non farle crescere. Occorre uscire fuori da se stessi, tenere conto del lavoro fatto da noi esperti e valutare con attenzione quello che si prova ascoltando l’altra persona”, ha aggiunto l’esperta.

Fulvio e Federica: divorzio dopo Matrimonio a prima vista?

Dunque, a detta di Nadia Loffredi pare proprio che il pregiudizio iniziale di Federica Majorano nei confronti di Fulvio Amoruso abbia rovinato irrimediabilmente tutta la loro storia d’amore. Tra i due sarà divorzio dopo la fine di Matrimonio a prima vista?