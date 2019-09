Matrimonio a prima vista Italia 2019, le coppie e il cast completo

Coppie Matrimonio a prima vista Italia 4, come funziona il programma di Real Time sui colpi di fulmine

Matrimonio a prima vista Italia 4 quest’anno farà conoscere ai telespettatori sei concorrenti e tre coppie d’eccezione che sicuramente terranno tutti incollati allo schermo. Prima di passare alle presentazioni vi ricordiamo brevemente in cosa consiste il format che – come i più informati sapranno senz’altro – è ispirato al programma danese Married at First Sight trasmesso in ben quaranta Paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti d’America, Australia e Regno Unito. Uno show di gran successo dunque che si basa su una formula semplicissima: sei concorrenti che non si sono mai incontrati si vedranno per la prima volta il giorno del matrimonio, spesato interamente dalla produzione, e diventeranno a tutti gli effetti marito e moglie.

Il cast fisso di Matrimonio a prima vista Italia 2019 tra vecchie conferme e new entry: tutti gli esperti

Si tratta di un vero e proprio esperimento sociale basato su scelte accurate: i concorrenti infatti sono stati scelti dai veterani Mario Abis e Nadia Loffredi, rispettivamente docente della IULM e sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia alla Sapienza, a cui quest’anno si è aggiunto il dottor Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta di coppia, docente all’Aquila e Presidente dell’IISS ‘Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica’ di Roma che ha sostituito il noto dottor Gerry Grassi delle altre edizioni. Le coppie saranno riprese per cinque settimane a partire dal matrimonio e nel corso delle puntate si scoprirà se la scelta dei tre esperti è stata giusta o sbagliata: alla fine del programma infatti le tre coppie di sposi dovranno decidere se continuare la loro vita assieme oppure se divorziare dopo ben tre mesi di convivenza.

Chi sono i sei concorrenti di Matrimonio a prima vista 2019: la storia delle coppie della quarta edizione

Le coppie scelte per questo 2019 sono sempre tre e soltanto a vederli i sei concorrenti sembrano destinati a far parlare parecchio di sé; si tratta di

Marco Rompietti e Ambra Radicioni; Luca Serena e Cecilia Destefanis; Fulvio Amoruso e Federica Majorano.

Conosciamole assieme:

Marco Rompietti e Ambra Radicioni, una coppia unita dal dolore

Marco Rompietti è un 32enne di Terni dallo sguardo pulito e dalla personalità pacifica che organizza eventi. Il fatto di essere cresciuto senza madre lo ha reso forte e maturo molto prima rispetto agli altri suoi coetanei, tant’è che gli esperti dicono di lui che è “dolce, sensibile, accondiscendente, attento ai minimi particolari, capace di esprimere le emozioni”. Per lui è stata scelta la 27enne di Ardea Ambra Radicioni, anche lei con un duro lutto alle spalle, in quanto orfana di padre. “Timida, chiusa in sé stessa – sostiene l’esperto Abis nella presentazione –, che ha bisogno di cure e di amore… il rapporto potrebbe funzionare soprattutto in questa chiave”.

Luca Serena e Cecilia Destefanis, l’ironia alla base del rapporto

Luca Serena e Cecilia Destefanis hanno entrambi 32 anni e sono l’uno un consulente per la sicurezza a Borgosesia (VC), l’altra un’erborista. Luca è un ragazzo semplice, rispettoso degli altri, molto ironico e razionale; Cecilia, all’apparenza sbarazzina e dal look eccentrico, viene da una famiglia ricca e sembra vivere di contraddizioni perché è continuamente divisa tra scelte anticonformiste e difesa delle tradizioni. Anche lei è molto ironica e secondo gli esperti avrà un’ottima intesa sessuale con Luca.

Fulvio Amoruso e Federica Majorano, due personalità agli antipodi

Fulvio Amoruso ha 32 anni e viene da Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si occupa di logistica e sembra avere una personalità “molto solida e sicura di sé, di lunga esperienza, che ama nelle donne il bello e la dolcezza”. Fulvio cerca una donna dai valori tradizionali che sia un po’ come la mamma e la nonna, ma pare che non sarà Federica Majorano, 30 anni di Arluno (Milano), la sua compagna; la ragazza infatti sembra non essere rimasta colpita né dal suo aspetto fisico né dal look. Molto avvenente, Federica è ritenuta “forte, indipendente, dai valori importanti, ma molto introversa, che aggredisce per difendersi e che ha bisogno di un uomo che rassicuri senza apparire sottomesso”. Per gli esperti la coppia potrebbe dare soddisfazioni ma pare essere anche quella più a rischio.

Matrimonio a prima vista Italia 4, le coppie che si sono sposate o che hanno divorziato delle altre stagioni

Finora le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia sono state tre e delle nove coppie ben otto sono scoppiate; l’unica a non naufragare è quella formata da Stefano Protaggi e Francesca Musci che potete vedere in alcune foto che vi postiamo qui di seguito:

A spiegare le motivazioni di queste rotture così frequenti è stata proprio Nada Loffredi in un’intervista di FqMagazine: “Non ne sono sorpresa – ha dichiarato – perché la prima cosa che il candidato ricerca sono le farfalle nello stomaco, con una idea dell’amore un po’ lontana dalla realtà […] Ci sono coppie che non si sono mosse in cinque settimane sin dal primo momento e non si è avviato alcun processo conoscitivo. Ci sono persone – ha poi aggiunto convinta – che stanno ancora lì a dire ‘non mi è scattata la scintilla’, ma la partecipazione al programma non prevede assolutamente questo… E poi ho notato che spesso l’altro viene considerato uno specchio del proprio narcisismo: sempre a pretendere, sempre a volere e mai a concedere. Questo programma – ha concluso – mi sembra uno spaccato realistico e queste cose succedono nella società più ampia”. Pronti per capire quale delle tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 4 uscirà indenne dai tre mesi di convivenza?