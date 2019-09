Luca e Cecilia restano insieme dopo Matrimonio a prima vista: l’indizio

Matrimonio a prima vista 2019: Luca e Cecilia stanno ancora insieme?

Sull’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 2019 vige il mistero più assoluto ma stando ad alcune indiscrezioni sembra che il futuro della coppia formata da Luca e Cecilia sia più roseo che mai. A quanto pare i due sono rimasti insieme dopo la fine delle registrazioni del programma e non hanno optato per il divorzio, come accaduto in passato ad altri protagonisti della trasmissione di Real Time. Non solo: a detta di una delle esperte del format, la psicoterapeuta Nada Loffredi, Cecilia e Luca hanno sorpreso anche il team di professori. Del resto la loro compatibilità sulla carta era fin dalla prima puntata la più alta: ben l’88%.

Le parole della psicoterapeuta Nada Loffredi su Luca e Cecilia

“Luca e Cecilia rappresentano la coppia della passione. Il rapido picco d’entusiasmo che ha caratterizzato la loro relazione ha sorpreso persino noi. Si sono espressi subito a tutto tondo e sono certa che i telespettatori saranno rimasti incuriositi dal loro modo di fare”, ha dichiarato la psicoterapeuta Nada Loffredi al settimanale Vero Tv. Parole che lasciano ben sperare in un lieto fine per Luca e Cecilia, che sono indubbiamente la coppia di Matrimonio a prima vista 2019 più amata dal pubblico.

Luca e Cecilia non hanno fatto lo stesso errore di Federica

Luca e Cecilia hanno vissuto Matrimonio a prima vista 2019 senza inibizioni e pregiudizi. Al contrario di Federica, sposa di Fulvio, che ha fin da subito intralciato la sua nuova storia d’amore. Ma del resto non è facile sposare uno sconosciuto: basti pensare che nessuna delle coppie che ha partecipato in passato al programma è rimasta unita, eccezion fatta per Francesca Musci e Stefano Protaggi, che nel 2018 si sono addirittura risposati con rito religioso.