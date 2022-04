Matrimonio a prima vista, Giorgia e Antonio si sono lasciati o no? La verità

Giorgia e Antonio si sono lasciati dopo Matrimonio a prima vista? La risposta è sì, sebbene alcuni loro movimenti sui social abbiano scatenato dei dubbi nei fan del programma. Giorgia Rosati e Antonio Quarta erano l’unica coppia ad aver resistito dopo il programma. Anche nell’episodio speciale E poi, infatti, si erano presentati davanti ai tre esperti con le fedi al dito. Sembrava fatta, insomma, per la terza coppia ancora insieme di tutte le edizioni, e invece anche dopo l’ultima edizione restano due: Sergio e Jessica, Francesco e Martina.

Sarebbero tre se considerassimo come una coppia del programma anche Francesca e Andrea, che avranno un figlio insieme ma non sono stati messi insieme dagli esperti. Dunque restano due le coppie ancora insieme del programma, Giorgia e Antonio si sono lasciati davvero. A distanza di qualche mese dalla decisione finale tra loro è finita. Lo hanno fatto sapere nei giorni scorsi su Instagram, quando Giorgia ha postato un messaggio in cui è palese non sia più la moglie di Antonio. Su Instagram l’ex sposa di Matrimonio a prima vista 2022 ha scritto in realtà una bellissima dedica per l’ex marito, ma dichiarando finito il loro matrimonio:

“Forse non ci siamo saputi spiegare, forse pensavamo che sarebbe stato tutto più semplice, ma posso dire con certezza che ogni singola emozione è stata talmente forte da non poter racchiudere tutto con un sì o con un no. È stato un viaggio pazzesco, folle, come se avessimo comprato un biglietto di sola andata, con il tempo tutto sarà più chiaro, più semplice. È stato il viaggio della vita e a volte, con mille sfaccettature, la vita ti ripaga. Dovessi tornare indietro, nonostante tutto, lo rifarei altre mille volte con te”

Il commento di Antonio è arrivato puntuale e ha manifestato altrettanta stima e altrettanto affetto. Si è commosso per le bellissime parole, che ha condiviso una per una. “Ci siamo vissuti al meglio ed imparato tanto l’uno dall’altra. Sono contento di aver trovato una persona come te”, ha aggiunto. Insomma, è chiaro che anche loro abbiano optato per il divorzio alla fine, come i loro compagni d’avventura. Ma perché Antonio e Giorgia postano ancora foto insieme su Instagram? Un dubbio che ha manifestato più di qualcuno e al quale proprio Giorgia ha deciso di rispondere.

Nelle ultime ore infatti qualcuno nei commenti le ha posto proprio questa domanda: “Ma perché postare foto insieme se vi eravate già lasciati da un po’?”. Lei ha risposto così: “Per postare foto serve per forza stare insieme?”. Giorgia e Antonio non sono più sposati dopo Matrimonio a prima vista, ma sono rimasti in buoni rapporti. Anzi ottimi, perché tra le stories di Instagram lei ha pubblicato una chat di Whatsapp in cui Antonio le ha inviato una foto senza maglia e le ha detto in un audio: “Appena finito di fare palestra, poi dici che non ti penso mai. Beccati sto bronzo!”. Si sentono ancora, dunque. Si riaccenderà la fiamma, prima o poi?